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Молодая мама в Екатеринбурге разбилась насмерть после падения из окна

Молодая мама в Екатеринбурге разбилась насмерть после падения из окна

13 сентября 2023, 06:28
Фото: 1MI
23-летняя девушка в Екатеринбурге выпала из окна и погибла. У нее остался девятимесячный сын.

Девушка переехала в Екатеринбург из Перми полтора года назад. В новую квартиру она вместе с ребенком переехала недавно, пишет Е1.

По словам подруги погибшей, в день трагедии екатеринбурженка делала уборку и решила помыть окно. В какой-то момент она сорвалась и упала.

Напомним, 27-летняя девушка из Екатеринбурга выпала из окна и погибла. Происшествие случилось в Казани, где она проживала последние пару лет. По словам ее друзей, незадолго до гибели они слышали крики из ее квартиры.

27-летняя жительница Екатеринбурга выпала из окна в Казани и разбилась
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