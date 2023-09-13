Молодая мама в Екатеринбурге разбилась насмерть после падения из окна

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:46
Девушка переехала в Екатеринбург из Перми полтора года назад. В новую квартиру она вместе с ребенком переехала недавно, пишет Е1.
По словам подруги погибшей, в день трагедии екатеринбурженка делала уборку и решила помыть окно. В какой-то момент она сорвалась и упала.
Напомним, 27-летняя девушка из Екатеринбурга выпала из окна и погибла. Происшествие случилось в Казани, где она проживала последние пару лет. По словам ее друзей, незадолго до гибели они слышали крики из ее квартиры.