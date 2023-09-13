Мужчина в Екатеринбурге залез на автомобиль и разбил его ножом

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Екатеринбуржец колотил рукояткой охотничьего ножа по крыше автомобиля и по лобовому стеклу. В какой-то момент мужчину заметили двое приятелей, которые шли мимо домой, пишет Е1.
При этом, по словам очевидцев, дебошир кричал, чтобы в него не стреляли. Друзья решили вызвать полицию, и в это же время горожанина задержали сотрудники ППС. По предположению прохожих, мужчина был в наркотическом опьянении.
Напомним, 15 августа 2023 года в Нижнем Тагиле неизвестные стреляли из пневматического оружия в автомобиль, который проезжал по проспекту Дзержинского. В результате хулиганских действий у автотранспорта оказалось повреждено лобовое стекло.