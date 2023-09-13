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Мужчина в Екатеринбурге залез на автомобиль и разбил его ножом

Мужчина в Екатеринбурге залез на автомобиль и разбил его ножом

13 сентября 2023, 10:36
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга залез на крышу иномарки Hyundai и принялся ее колотить. Инцидент произошел ночью 13 сентября 2023 года на Вторчермете.

Екатеринбуржец колотил рукояткой охотничьего ножа по крыше автомобиля и по лобовому стеклу. В какой-то момент мужчину заметили двое приятелей, которые шли мимо домой, пишет Е1.

При этом, по словам очевидцев, дебошир кричал, чтобы в него не стреляли. Друзья решили вызвать полицию, и в это же время горожанина задержали сотрудники ППС. По предположению прохожих, мужчина был в наркотическом опьянении.

Напомним, 15 августа 2023 года в Нижнем Тагиле неизвестные стреляли из пневматического оружия в автомобиль, который проезжал по проспекту Дзержинского. В результате хулиганских действий у автотранспорта оказалось повреждено лобовое стекло.

Неизвестные обстреляли автомобиль в Нижнем Тагиле
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