На территории Кировского оптового рынка в Екатеринбурге построят многоэтажки

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Девелопер запроектировал дома от 12 до 32 этажей со стилобатом. Создадут и коммерческие объекты. Генплан позволяет возводить жилье на месте КОРа. Территория находится в зоне смешанной и общественно-деловой застройки, пишет 66.RU.
Также на месте наладят социальную, транспортную и инженерную инфраструктуры. До этого уже была утверждена стратегия социально-экономического развития района. Согласно ей, КОР будет жилым сектором.
Известно, что на месте рынка до 2030 года может быть построено около 120 тысяч квадратных метров жилья. Отмечается, что разговоры о сносе КОРа идут с 2014 года, когда архитекторы разработали проект реконцепции площадки.