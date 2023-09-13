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Published Сегодня, 08:43

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На территории Кировского оптового рынка в Екатеринбурге построят многоэтажки

На территории Кировского оптового рынка в Екатеринбурге построят многоэтажки

13 сентября 2023, 08:43
Фото: 1MI
Многоэтажные дома появятся на территории Кировского оптового рынка в Екатеринбурге. Застройкой займется компания ООО «Клевер Плюс». Сейчас они разрабатывают все необходимые документы.

Девелопер запроектировал дома от 12 до 32 этажей со стилобатом. Создадут и коммерческие объекты. Генплан позволяет возводить жилье на месте КОРа. Территория находится в зоне смешанной и общественно-деловой застройки, пишет 66.RU.

Также на месте наладят социальную, транспортную и инженерную инфраструктуры. До этого уже была утверждена стратегия социально-экономического развития района. Согласно ей, КОР будет жилым сектором.

Известно, что на месте рынка до 2030 года может быть построено около 120 тысяч квадратных метров жилья. Отмечается, что разговоры о сносе КОРа идут с 2014 года, когда архитекторы разработали проект реконцепции площадки.

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#Жилье#Застройка#Екатеринбург#Генплан#Высотки#Многоэтажки#Дарья Сорокина
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