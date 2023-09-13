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Начальника угрозыска Сухого Лога ранили в голову из пистолета

Начальника угрозыска Сухого Лога ранили в голову из пистолета

13 сентября 2023, 10:53
Фото: 1MI
В Свердловской области врио начальника уголовного розыска Сухого Лога расстреляли из травматического пистолета.

Инцидент произошел в ночь на 10 сентября. 37-летний майор полиции Андрей Тимаков, временной возглавляющий сухоложский уголовный розыск, вызвал экипаж ГИБДД после того, как попал в аварию, пишет E1.RU.

Прибывшие сотрудники заподозрили Тимакина в управлении автомобилем в нетрезвом виде — пройти тест он отказался, но согласился проследовать в больницу для медосвидетельствования. Рядом с медучреждением полицейский побежал, и тогда очевидец ДТП открыл по нему огонь. Сейчас Тимакин находится в больнице с травмой головы.

В пресс-службе свердловской полиции подтвердили факт происшествия с сотрудником ОМВД Сухого Лога. В ведомстве не озвучили детали происшествия, сообщив только, что проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге местного полицейского уличили в управлении чужим авто.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Полиция#Стрельба#Григорий Орлов
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