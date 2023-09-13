Начальника угрозыска Сухого Лога ранили в голову из пистолета

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Инцидент произошел в ночь на 10 сентября. 37-летний майор полиции Андрей Тимаков, временной возглавляющий сухоложский уголовный розыск, вызвал экипаж ГИБДД после того, как попал в аварию, пишет E1.RU.
Прибывшие сотрудники заподозрили Тимакина в управлении автомобилем в нетрезвом виде — пройти тест он отказался, но согласился проследовать в больницу для медосвидетельствования. Рядом с медучреждением полицейский побежал, и тогда очевидец ДТП открыл по нему огонь. Сейчас Тимакин находится в больнице с травмой головы.
В пресс-службе свердловской полиции подтвердили факт происшествия с сотрудником ОМВД Сухого Лога. В ведомстве не озвучили детали происшествия, сообщив только, что проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге местного полицейского уличили в управлении чужим авто.