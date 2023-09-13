Начальника угрозыска Сухого Лога ранили в голову из пистолета

Прибывшие сотрудники заподозрили Тимакина в управлении автомобилем в нетрезвом виде — пройти тест он отказался, но согласился проследовать в больницу для медосвидетельствования. Рядом с медучреждением полицейский побежал, и тогда очевидец ДТП открыл по нему огонь. Сейчас Тимакин находится в больнице с травмой головы.