Омичка и трое ее маленьких детей утонули в овраге с водой после ДТП

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
По данным пресс-службы областной ГАИ, накануне в полдень водитель автомобиля ВАЗ-21093 ехала в деревню Поспелово в Большеуковском районе. На трассе Тюкалинск — Большие Уки она не справилась с управлением и съехала в заполненный водой ров. В результате скончалась как сама женщина, так и трое ее детей.
Как пишет издание «Новые известия», 27-летняя девушка везла к бабушке сыновей 7 и 12 лет и 9-месячную дочь. Все четверо захлебнулись в кювете с водой глубиной в пять метров. Тела родных якобы обнаружил отец семейства после того, как отправился на поиски переставшей выходить на связь супруги.
Ранее сообщалось, что при столкновении двух автомобилей на ЕКАДе пострадали шесть человек, в том числе 12-летний мальчик.