Омичка и трое ее маленьких детей утонули в овраге с водой после ДТП

По данным пресс-службы областной ГАИ, накануне в полдень водитель автомобиля ВАЗ-21093 ехала в деревню Поспелово в Большеуковском районе. На трассе Тюкалинск — Большие Уки она не справилась с управлением и съехала в заполненный водой ров. В результате скончалась как сама женщина, так и трое ее детей.