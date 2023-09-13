tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Омичка и трое ее маленьких детей утонули в овраге с водой после ДТП

Омичка и трое ее маленьких детей утонули в овраге с водой после ДТП

13 сентября 2023, 12:08
Фото: ГИБДД по Омской области
Накануне, 12 сентября, женщина и трое ее детей погибли в ДТП на трассе в Омской области. Семья не смогла вылезти из утонувшей в овраге машины.

По данным пресс-службы областной ГАИ, накануне в полдень водитель автомобиля ВАЗ-21093 ехала в деревню Поспелово в Большеуковском районе. На трассе Тюкалинск — Большие Уки она не справилась с управлением и съехала в заполненный водой ров. В результате скончалась как сама женщина, так и трое ее детей.

Как пишет издание «Новые известия», 27-летняя девушка везла к бабушке сыновей 7 и 12 лет и 9-месячную дочь. Все четверо захлебнулись в кювете с водой глубиной в пять метров. Тела родных якобы обнаружил отец семейства после того, как отправился на поиски переставшей выходить на связь супруги.

Ранее сообщалось, что при столкновении двух автомобилей на ЕКАДе пострадали шесть человек, в том числе 12-летний мальчик.

Читайте также:
Пешеход погиб под колесами автомобиля на Тюменской трассеВодитель иномарки погиб в ДТП с «КАМАЗом» под ЕкатеринбургомВ Екатеринбурге детсад заплатит 4,4 млн рублей семье погибшей на горке девочки
#Происшествия#ДТП#Смерть#Несчастный случай#Смертельное дтп#Омская область#Григорий Орлов
Подпишитесь
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии
Вчера, 13:50
Поломка шасси и возгорание. Какие ЧП с «Уральскими авиалиниями» были за последний год
Вчера, 08:59
«Ваша заслуга». Уральский садовод попал на ТВ после публикации TagilCity. ru
Вчера, 10:22
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
11 сентября, 08:31
Серо-красные выбросы зависли над Нижним Тагилом 13 сентября
Сегодня, 04:29