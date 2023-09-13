Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга признана вменяемой

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Таким образом, известно, что Наумова отдавала отчет своим действиям, пишет Ура.ру.
В связи с этим, как отмечает источник издания, избежать тюрьмы ей не удастся. В СУ СК сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее.
Напомним, что Вероника Наумова изначально обратилась в полицию и к волонтерам, заявив, что опекаемый ею ребенок пропал. В результате поисков следователи нашли тело ребенка, оно лежало в сумке в гараже Наумовой.
После этого она призналась, что мальчика не стало еще полгода назад, после чего она спрятала его тело в укромное место.