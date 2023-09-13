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Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга признана вменяемой

Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга признана вменяемой

13 сентября 2023, 07:25
Фото: 1MI
Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга признана вменяемой. Такой результат показала психиатрическая экспертиза.

Таким образом, известно, что Наумова отдавала отчет своим действиям, пишет Ура.ру.

В связи с этим, как отмечает источник издания, избежать тюрьмы ей не удастся. В СУ СК сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее.

Напомним, что Вероника Наумова изначально обратилась в полицию и к волонтерам, заявив, что опекаемый ею ребенок пропал. В результате поисков следователи нашли тело ребенка, оно лежало в сумке в гараже Наумовой.

После этого она призналась, что мальчика не стало еще полгода назад, после чего она спрятала его тело в укромное место.

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#Полиция#Волонтеры#Психиатрическая экспертиза#Тюрьма#Тело#Поиски#Гараж#Екатеринбург#СУ СК#Опекун#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Далер#Дарья Сорокина
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