Почти 300 свердловских школьников и учителей наградили губернаторской премией

Posted 13 сентября 2023, 15:30
Published 13 сентября 2023, 15:30
Modified 13 сентября 2023, 15:37
Updated 13 сентября 2023, 15:37
В Екатеринбурге прошла церемония награждения учеников и педагогов губернаторской премией — ее лауреатами стали победители региональных и всероссийских олимпиад.
Среди лауреатов губернаторской премии оказались Глеб и Владислав Жигановы — ученики 9-й гимназии в Екатеринбурге, которые попали в сотню участников заключительного этапа олимпиад по физике и информатике и впоследствии вошли в число 39 призеров. Каждому из них выплатили по 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В общей сложности заслуженную награду получили 280 человек, размер премии варьировался от 30 до 100 тысяч рублей. Присутствовавший на мероприятии вице-губернатор Павел Креков поздравил учеников и их наставников с успехами и выразил надежду, что впереди у них — еще больше побед.
Ранее сообщалось, что 36 выдающихся педагогов из Свердловской области удостоились премии в 200 тысяч рублей.