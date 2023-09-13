Почти 300 свердловских школьников и учителей наградили губернаторской премией

В общей сложности заслуженную награду получили 280 человек, размер премии варьировался от 30 до 100 тысяч рублей. Присутствовавший на мероприятии вице-губернатор Павел Креков поздравил учеников и их наставников с успехами и выразил надежду, что впереди у них — еще больше побед.