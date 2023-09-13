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Почти 300 свердловских школьников и учителей наградили губернаторской премией

Почти 300 свердловских школьников и учителей наградили губернаторской премией

13 сентября 2023, 15:30
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В Екатеринбурге прошла церемония награждения учеников и педагогов губернаторской премией — ее лауреатами стали победители региональных и всероссийских олимпиад.

В Екатеринбурге прошла церемония награждения учеников и педагогов губернаторской премией — ее лауреатами стали победители региональных и всероссийских олимпиад.

Среди лауреатов губернаторской премии оказались Глеб и Владислав Жигановы — ученики 9-й гимназии в Екатеринбурге, которые попали в сотню участников заключительного этапа олимпиад по физике и информатике и впоследствии вошли в число 39 призеров. Каждому из них выплатили по 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В общей сложности заслуженную награду получили 280 человек, размер премии варьировался от 30 до 100 тысяч рублей. Присутствовавший на мероприятии вице-губернатор Павел Креков поздравил учеников и их наставников с успехами и выразил надежду, что впереди у них — еще больше побед.

Ранее сообщалось, что 36 выдающихся педагогов из Свердловской области удостоились премии в 200 тысяч рублей.

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#Конкурс#Школьники#Образование#Олимпиада#Премии#Екатеринбург#Григорий Орлов
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