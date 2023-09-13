Под Екатеринбургом подросток угнал мотоцикл соседа, чтобы начать новую жизнь

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
По информации Telegram-канала Ural Mash, в один из вечеров школьник распивал спиртное в компании друзей, после чего пробрался на участок соседа через огород и угнал мотоцикл за 100 тысяч рублей.
Вскоре на парня пали подозрения, и он не стал ничего отрицать. Подросток пояснил: мотоцикл ему был нужен, чтобы добраться до Екатеринбурга и начать взрослую жизнь. По данным журналистов, по факту угона возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестный угнал электрокар из Шарташского лесопарка.