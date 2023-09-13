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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Под Екатеринбургом подросток угнал мотоцикл соседа, чтобы начать новую жизнь

Под Екатеринбургом подросток угнал мотоцикл соседа, чтобы начать новую жизнь

13 сентября 2023, 12:26
Фото: 1MI
15-летний подросток из села Свердловское Артинского района угнал мини-мотоцикл и хотел отправиться на нем в Екатеринбург.

По информации Telegram-канала Ural Mash, в один из вечеров школьник распивал спиртное в компании друзей, после чего пробрался на участок соседа через огород и угнал мотоцикл за 100 тысяч рублей.

Вскоре на парня пали подозрения, и он не стал ничего отрицать. Подросток пояснил: мотоцикл ему был нужен, чтобы добраться до Екатеринбурга и начать взрослую жизнь. По данным журналистов, по факту угона возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестный угнал электрокар из Шарташского лесопарка.

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#Происшествия#Дети#Криминал#Кража#Угон#Угон автомобиля#Инцидент#Григорий Орлов
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