Под Екатеринбургом подросток угнал мотоцикл соседа, чтобы начать новую жизнь

Вскоре на парня пали подозрения, и он не стал ничего отрицать. Подросток пояснил: мотоцикл ему был нужен, чтобы добраться до Екатеринбурга и начать взрослую жизнь. По данным журналистов, по факту угона возбуждено уголовное дело.