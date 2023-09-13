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Updated Сегодня, 13:37

Полицейский из Нижнего Тагила поборется за звание лучшего участкового страны

Полицейский из Нижнего Тагила поборется за звание лучшего участкового страны

13 сентября 2023, 13:28
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Полицейский из Нижнего Тагила участвует во всероссийском конкурсе «Народный участковый», победителей которого выберут пользователи сети.

Как сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», за звание выдающегося участкового поборется капитан 19-го отдела полиции Дмитрий Зайков, под надзором которого находятся 25 тагильчан. Любимым делом полицейский занимается с 2016 года.

Работа разносторонняя, интересная, приходится общаться с жителями района, будь то законопослушные граждане или лица ранее судимые, — поделился Дмитрий опытом своей службы.

В прошлом году статус наиболее участливого участкового был присвоен Изнауру Эльбуздукаеву из Чечни, собравшему свыше 280 тысяч голосов.

Ранее сообщалось об уходе с должности известного полковника свердловского главка МВД.

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#Нижний Тагил#Полиция#Конкурс#МВД#Правоохранительные органы#Григорий Орлов
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