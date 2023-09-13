Полицейский из Нижнего Тагила поборется за звание лучшего участкового страны

Как сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», за звание выдающегося участкового поборется капитан 19-го отдела полиции Дмитрий Зайков, под надзором которого находятся 25 тагильчан. Любимым делом полицейский занимается с 2016 года.