Полицейский из Нижнего Тагила поборется за звание лучшего участкового страны

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Как сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», за звание выдающегося участкового поборется капитан 19-го отдела полиции Дмитрий Зайков, под надзором которого находятся 25 тагильчан. Любимым делом полицейский занимается с 2016 года.
Работа разносторонняя, интересная, приходится общаться с жителями района, будь то законопослушные граждане или лица ранее судимые, — поделился Дмитрий опытом своей службы.
В прошлом году статус наиболее участливого участкового был присвоен Изнауру Эльбуздукаеву из Чечни, собравшему свыше 280 тысяч голосов.
Ранее сообщалось об уходе с должности известного полковника свердловского главка МВД.