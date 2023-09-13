Прикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВО

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Журналист TagilCity.ru побывал в одном из пунктов общественной организации и узнал о том, как волонтеры получают заявки на изделия, какую обратную связь дают им бойцы и почему плетение маскировочных сетей — процесс творческий.
Начиная временами нелегкий путь помощи бойцам СВО, в первую очередь нужно понять: сколько и каких изделий требуется, а также выполнима ли задача по их созданию, то есть хватит ли материалов. Для этого волонтеры «Искры жизни» работают только по адресным заявкам. Их получение и обработка — процесс автоматизированный через кнопку «Нужна помощь» на сайте организации.
Нажав на кнопку, далее нужно добавить в заявку всю необходимую продукцию, указать позывной, данные для связи и время, к которому требуются наши изделия. После заявка отправляется и тут же прилетает в наш telegram. Мы эту заявку обрабатываем и смотрим, реально мы можем ее выполнить. Я подтверждаю эту заявку. То есть я связываюсь с подразделением, проговариваю еще раз заказ, уточняю, надо ли что-то еще. Или мы это не можем выполнить. Затем заявка попадает на специальную доску, — рассказал журналисту TagilCity.ru руководитель «Искры жизни» Андрей Банников.
На доске наглядно видно что и в каком объеме требуется, какое количество сделано и какое осталось. Но, по словам Андрея Банникова, в «Искре жизни» всегда есть запас, ведь изделия могут понадобится здесь и сейчас тем бойцам, которые приходят в отпуск. Также для таких случаев заказы у организации делает городской штаб.
У нас есть городской штаб централизованный. Когда мобилизованные приходят в отпуск, они приходят в штаб. Поэтому штаб точно также делает нам заявку и мы, опережая события, отшиваем изделия на случай, если они кому-то понадобятся. Ребята приходят в штаб, просят и получают, что им нужно, — рассказал руководитель «Искры жизни».
Названия некоторых изделий для бойцов СВО звучат, как из сказки — «химера», «леший», «кикимора». Но на самом деле они несут важную задачу — маскировка на местности. «Химера» — это шапка, которая помогает размыть силуэт сверху. «Кикимора» — накидка из множества ленточек зеленого цвета для маскировки в весенне-летний период. У «лешего» те же функции, что и у «кикиморы», но только для маскировки в осенне-зимний период. Есть и более легкий вариант маскировочной накидки, которая скрывает только голову и руки бойца.
Для скрытия на местности техники и позиций военных волонтеры плетут маскировочные сети. Они бывают нескольких размеров и могут стыковаться между собой. Важный момент в создании такой сети — правильно подобрать цвета, которые действительно будут сливаться с местностью.
Сети бывают разного размера: два на три метра, три на шесть метров. И сейчас еще идут заявки на сети три на три метра. То есть это на разную технику. Мы отвязываем сети так, чтобы они максимально подходили под тот ландшафт, куда мы их отправляем. То есть мы просим от бойцов фотографию примерную. Либо объяснить, что хотят ребята. И вяжем так, чтобы они могли составляться в модули. Работа интересная творческая, мы тут даже картины выплетаем — солнечные блики, зеленая трава, глина, земля. Нам скидывали ребята замаскированную технику. Сказали, что, если бы сами не знали, где она находится, то не нашли бы, — рассказала TagilCity.ru волонтер Ольга, ответственная за плетение сетей.
Помимо маскировки в «Искре жизни» шьют коврики-пятиточечники, термоодеяла, плащи-палатки, термобелье, противопролежневые подушки, эвакуационные стропы и подсумки для них. А также делают быстрый розжиг, окопные свечи, металлические печи, а еще ремонтируют автомобили для дальнейшей их передачи в зону СВО.
Собирают волонтеры и гуманитарную помощь, но не только для бойцов. Например, сейчас в Нижнем Тагиле идет сбор канцелярских товаров для детей в ЛНР и ДНР.
Сейчас собирается большая заявка на канцтовары для ребятишек, раз начался учебный год. И мы тоже работаем на канцтовары, мы тоже их собираем, — сообщил Андрей Банников.
Пока дети новых присоединенных территорий ждут ручки и тетрадки, тагильские школьники передают приветы и пожелания бойцам через «Искру жизни». Руководитель организации рассказал TagilCity.ru, что солдаты с нетерпением ждут детских рисунков и писем:
В этот раз, когда мы собирали, один из бойцов со слезами на глазах сказал, что ребята в блиндажах развешивают детские рисунки, письма, читают их. Мы со следующей отправкой эти рисунки отправим бойцам. Это как раз элемент патриотического воспитания — связь между детьми и бойцами.
Получают участники СВО письма и от людей старшего поколения. Иногда строки так трогают бойцов до глубины души, что они хотят разыскать написавшего. И в том тоже помогают волонтеры.
Кто-то с нашей гуманитаркой прислал письмо. Это письмо очень тронуло бойца и он прямо просит: «Татьяна, пожалуйста, найдите того, кто это отправил». Боец хочет лично поблагодарить написавшего и познакомиться, — поделилась с журналистом волонтер Татьяна.
Главная точка работы «Искры жизни» находится на улице Вогульская, 55. Еще несколько расположены на Старателе и Вагонке. Всего, по подсчетам активистов, в организации работают 70-80 человек. Однако и этого количества не хватает.
Не хватает очень рук. Даже допустим материал уже есть. Флис, например, в излишке. Стоит, ждет, когда мы будем отшивать теплые кофты. Не хватает швей, — рассказала Татьяна.
Для этого Андрей Банников планирует привлекать к работе учебные заведения. Процесс переговоров с руководством школ и колледжей уже идет. Главное, по его мнению, правильно организовать учащихся:
Сейчас учебный процесс начался. Поэтому меня ждут в Демидовском колледже. Мы разговаривали с руководством. Мы будем просить их делать не сложную работу. Я встречался с министром образования, он сказал, будет вам всяческая поддержка. Озадачивайте, говорит, они будут делать. В принципе мастерские у них есть, руки есть. Но их нужно организовать, чтобы они не что абы как шили, а шили какое-то определенное изделие или заготовку.
Опыт по привлечению детей к волонтерской работе у «Искры жизни» уже есть. Ребята из детского дома плели маскировочную сеть, но отправится она не на передовую, а в московский музей.
Есть небольшой опыт, что мы привлекли к плетению сетей детский дом. И сейчас мы в музей Москвы отправляем тот образец, который сделали ребята. Сделали они немного. Очень трудно ребенку усидеть, сделать точную и кропотливую работу. Но приятно, если их как-то отметят, потому что ребята постарались и у них есть желание продолжать эту работу, — рассказала волонтер Ольга.
Детсадовцы тоже вносят свою посильную помощь. Малыши делают с воспитателями подушечки для бойцов, а после волонтеры устраивают для них целый квест.
Дети в садике делают с воспитателями подушечки, набивают их, рисуют рисуночек и прикрепляют к подушечке. Потом они приходят к нам на волонтерские пункты. Мы устраиваем квест — замаскируйся. Они прячутся за сети, вяжут узелочки. Потом они складывают свои подушечки в коробку с гуманитарной помощью. Еще у нас женщины-швеи придумали такой квест — замаскировали коробочку со сладкими подарками якобы от солдат. Ребята ее искали среди маскировки. Вот они коробочку с конфетами нашли и читали потом письмо благодарное от солдат. Потом мы выкладывали сердечко из их подушечек. На каждой подушечке написано от кого она, — поделилась Екатерина, волонтер со старательского пункта.
По словам Андрея Банникова, раньше такие подушки отправляли в госпитали. Но сейчас их используют бойцы «за ленточкой». Говорят, что на них очень удобно спать в свободные минуты.
Активисты «Искры жизни» ждут в свои круги не только тех, кто умеет шить или готов кропотливо плести маскировочные сети. Нужны люди для изготовления заготовок окопных свечей, быстрого розжига, сортировки изделий и гуманитарной продукции, нарезки лент и другой работы.
Ждут волонтеры финансовой поддержки и от организаций города на закупку материала. Как оказать помощь «Искре жизни», можно найти на сайте общественной организации.