Прикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВО

Названия некоторых изделий для бойцов СВО звучат, как из сказки — «химера», «леший», «кикимора». Но на самом деле они несут важную задачу — маскировка на местности. «Химера» — это шапка, которая помогает размыть силуэт сверху. «Кикимора» — накидка из множества ленточек зеленого цвета для маскировки в весенне-летний период. У «лешего» те же функции, что и у «кикиморы», но только для маскировки в осенне-зимний период. Есть и более легкий вариант маскировочной накидки, которая скрывает только голову и руки бойца.