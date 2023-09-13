Пьяный окровавленный екатеринбуржец покусал полицейского в женском монастыре

Прибывшие медики попытались переместить пациента в машину, но в процессе он напал на фельдшера. Успокоить буйнопомешанного не удалось даже сотрудникам полиции, одного из которых, сержанта, он четырежды укусил. В итоге дебошир оказался в реанимации, против него возбуждено уголовное дело.