Пьяный окровавленный екатеринбуржец покусал полицейского в женском монастыре

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Инцидент произошел в Ново-Тихвинском монастыре на улице Зеленая Роща. Изрядно выпивший мужчина с порезами на теле ворвался в православную обитель, после чего очевидцы вызвали ему скорую помощь, пишет Telegram-канал Ural Mash.
Прибывшие медики попытались переместить пациента в машину, но в процессе он напал на фельдшера. Успокоить буйнопомешанного не удалось даже сотрудникам полиции, одного из которых, сержанта, он четырежды укусил. В итоге дебошир оказался в реанимации, против него возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что начальник уголовного розыска ОМВД Сухого Лога получил пулю в голову из травматического пистолета.