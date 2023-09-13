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Пьяный окровавленный екатеринбуржец покусал полицейского в женском монастыре

Пьяный окровавленный екатеринбуржец покусал полицейского в женском монастыре

13 сентября 2023, 15:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 51-летний пьяный мужчина ворвался в женский монастырь и прокусил полицейскому руку.

Инцидент произошел в Ново-Тихвинском монастыре на улице Зеленая Роща. Изрядно выпивший мужчина с порезами на теле ворвался в православную обитель, после чего очевидцы вызвали ему скорую помощь, пишет Telegram-канал Ural Mash.

Прибывшие медики попытались переместить пациента в машину, но в процессе он напал на фельдшера. Успокоить буйнопомешанного не удалось даже сотрудникам полиции, одного из которых, сержанта, он четырежды укусил. В итоге дебошир оказался в реанимации, против него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что начальник уголовного розыска ОМВД Сухого Лога получил пулю в голову из травматического пистолета.

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#Происшествия#Уголовное дело#Криминал#Нападение на сотрудника полиции#Екатеринбург#Инцидент#Григорий Орлов
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