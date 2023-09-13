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Updated Сегодня, 13:57

Смог накроет Свердловскую область с 13 по 15 сентября

Режим «черного неба» продлится в Свердловской области до 15 сентября

13 сентября 2023, 13:46
Фото: 1MI

Смог накроет Свердловскую область с 13 по 15 сентября

Режим неблагоприятных метеоусловий продлится в Свердловской области до восьми часов вечера 15 сентября.

По заявлению регионального гидрометцентра, в течение двух дней из-за погодных условий вырабатываемые предприятиями и автотранспортом вредные примеси будут скапливаться в атмосфере и тем самым создавать плотную завесу. До 15 на Среднем Урале продлится НМУ первой степени опасности (концентрация вредных веществ — 15–20%).

Ранее стало известно, что минприроды Свердловской области займется очисткой Авроринского водохранилища под Нижним Тагилом.

На улучшение экологии в 2022 году в Свердловской области направлено 1,2 млрд рублей
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#Общество#Экология#Свердловская область#Погода#Гидрометцентр#Выбросы#Григорий Орлов
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