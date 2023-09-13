Режим «черного неба» продлится в Свердловской области до 15 сентября

По заявлению регионального гидрометцентра, в течение двух дней из-за погодных условий вырабатываемые предприятиями и автотранспортом вредные примеси будут скапливаться в атмосфере и тем самым создавать плотную завесу. До 15 на Среднем Урале продлится НМУ первой степени опасности (концентрация вредных веществ — 15–20%).