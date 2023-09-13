Самолет из Екатеринбурга экстренно приземлился в Астрахани

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Мужчину во время рейса стало тошнить. По словам очевидицы, у него возникли проблемы с давлением. Так как врача в самолете не было, ему оказал помощь пассажир, который сидел рядом, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По информации онлайн-табло в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, борт вылетел из Минвод вечером 12 сентября 2023 года, совершил экстренную посадку в Астрахани в три часа утра, а в Екатеринбург прилетел в шесть часов утра.
Напомним, утром 12 сентября 2023 года в селе Новосибирской области экстренно приземлился самолет, летевший из Сочи в Омск. Неожиданную посадку пришлось совершить из-за технических неисправностей.
Несколько пассажиров рейса обратились к врачам за медпомощью. Все, кто летел в этом самолете, были отправлены в пункт временного размещения. Пассажирам выплатят по 100 тысяч рублей.