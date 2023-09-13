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Самолет из Екатеринбурга экстренно приземлился в Астрахани

Самолет из Екатеринбурга экстренно приземлился в Астрахани

13 сентября 2023, 07:06
Фото: 1MI
Самолет компании «Аэрофлот», летевший рейсом из Минеральных вод в Екатеринбург, вынужденно приземлился в Астрахани. Посадку пришлось сделать из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.

Мужчину во время рейса стало тошнить. По словам очевидицы, у него возникли проблемы с давлением. Так как врача в самолете не было, ему оказал помощь пассажир, который сидел рядом, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По информации онлайн-табло в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, борт вылетел из Минвод вечером 12 сентября 2023 года, совершил экстренную посадку в Астрахани в три часа утра, а в Екатеринбург прилетел в шесть часов утра.

Напомним, утром 12 сентября 2023 года в селе Новосибирской области экстренно приземлился самолет, летевший из Сочи в Омск. Неожиданную посадку пришлось совершить из-за технических неисправностей.

Несколько пассажиров рейса обратились к врачам за медпомощью. Все, кто летел в этом самолете, были отправлены в пункт временного размещения. Пассажирам выплатят по 100 тысяч рублей.

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