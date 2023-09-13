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Серо-красные выбросы зависли над Нижним Тагилом 13 сентября

Серо-красные выбросы зависли над Нижним Тагилом 13 сентября

13 сентября 2023, 04:29
Фото: tagilcity.ru
Жители Нижнего Тагила пожаловались на серо-красный дым с Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК утром 13 сентября 2023 года.

Запах от выбросов вредных веществ в воздухе ощущается в Дзержинском районе и на Гальянке. Об этом рассказали местные жители.

Запах выбросов был ощутим даже на мосту по Луганскому проспекту, — рассказал редакции TagilCity.ru житель ГГМ.
Фото: tagilcity.ru

Дым распространился и до Алтайской улицы. Об этом рассказала местная жительница.

Я открыла окно, у меня отекло все, задыхаюсь. Пью антигистаминное экстренно, потому что ад просто. Не могу дышать, чихаю без остановки, — рассказала тагильчанка.

Другая горожанка сообщила, что неприятный запах стоит по всей Вагонке, в том числе на Пихтовой и Кедровой улицах.

Напомним, утром 7 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле выбросы накрыли Вагонку. По словам местной жительницы, дым от выбросов также распространялся на Северный микрорайон и на Тагилстрой.

Серая дымка от выбросов снова накрыла Нижний Тагил
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Коксохим#ЕВРАЗ НТМК#Завод#Воздух#Предприятие#Атмосфера#Выбросы#Загрязнение атмосферы#Елизавета Зиборова#Загрязнение воздуха
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