Серо-красные выбросы зависли над Нижним Тагилом 13 сентября

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Запах от выбросов вредных веществ в воздухе ощущается в Дзержинском районе и на Гальянке. Об этом рассказали местные жители.
Запах выбросов был ощутим даже на мосту по Луганскому проспекту, — рассказал редакции TagilCity.ru житель ГГМ.
Дым распространился и до Алтайской улицы. Об этом рассказала местная жительница.
Я открыла окно, у меня отекло все, задыхаюсь. Пью антигистаминное экстренно, потому что ад просто. Не могу дышать, чихаю без остановки, — рассказала тагильчанка.
Другая горожанка сообщила, что неприятный запах стоит по всей Вагонке, в том числе на Пихтовой и Кедровой улицах.
Напомним, утром 7 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле выбросы накрыли Вагонку. По словам местной жительницы, дым от выбросов также распространялся на Северный микрорайон и на Тагилстрой.