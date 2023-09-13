Шесть человек пострадали в ДТП на ЕКАД. Среди них есть ребенок

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
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Updated Сегодня, 03:24
Водитель, управлявший Renault, ехал в сторону поселка Медный и во время поворота с кольцевой трассы столкнулся с автомобилем Nissan, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
В Renault пострадали два пассажира, одним из которых был 12-летний ребенок, а в Nissan травмы получили шофер и три пассажира. С различными повреждениями всех доставили в медучреждение.
Напомним, 5 сентября 2023 года под Асбестом автомобиль ВАЗ столкнулся с Lada Largus. Водитель ВАЗа погиб на месте происшествия.