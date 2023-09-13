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Шесть человек пострадали в ДТП на ЕКАД

Шесть человек пострадали в ДТП на ЕКАД. Среди них есть ребенок

13 сентября 2023, 03:24
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Шесть человек пострадали в ДТП на ЕКАД

На ЕКАД столкнулись две иномарки Nissan Sunny и Renault Duster, из-за чего пострадало шесть человек. Среди пострадавших — 12-летний ребенок. Авария произошла 12 сентября 2023 года.

Водитель, управлявший Renault, ехал в сторону поселка Медный и во время поворота с кольцевой трассы столкнулся с автомобилем Nissan, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В Renault пострадали два пассажира, одним из которых был 12-летний ребенок, а в Nissan травмы получили шофер и три пассажира. С различными повреждениями всех доставили в медучреждение.

Напомним, 5 сентября 2023 года под Асбестом автомобиль ВАЗ столкнулся с Lada Largus. Водитель ВАЗа погиб на месте происшествия.

Водитель автомобиля погиб в ДТП на трассе под Асбестом
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