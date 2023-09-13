Синоптик рассказал, когда в Свердловской области закончится бабье лето

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Похолодание ожидается в связи с наступающим антициклоном из Скандинавии, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
13 сентября в Свердловской области прогнозируется температура воздуха +18… +23 градуса. В Екатеринбурге в этот день столбики термометров достигнут отметки +19… +21 градус. Осадков не ожидается.
Напомним, в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение в связи с ветром, порывы которого достигнут 16 метров в секунду.