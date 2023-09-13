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Солист ансамбля из Свердловской области погиб в СВО

Солист ансамбля из Свердловской области погиб в СВО

13 сентября 2023, 16:55
Фото: 1MI
37-летний военнослужащий из Свердловской области Александр Костромин погиб в зоне спецоперации.
Ушел в зону СВО по собственной инициативе. Не передать словами боль от потери. Будем хранить в своих сердцах светлую память о нашем земляке, — написал в своем Telegram-канале глава Артемовского Константин Трофимов.

Когда именно и при каких обстоятельствах погиб свердловчанин, не сообщается. Известно, что до спецоперации Александр был солистом местного ансамбля и даже намеревался отучиться на хореографа — его коллеги по творческому цеху также выразили соболезнования.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области похоронили 43-летнего Алексея Панькова, участвовавшего в СВО в качестве механика-водителя.

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#Свердловская область#Смерть#Армия#Военные#СВО#Спецоперация#Григорий Орлов
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