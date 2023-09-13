Солист ансамбля из Свердловской области погиб в СВО

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Ушел в зону СВО по собственной инициативе. Не передать словами боль от потери. Будем хранить в своих сердцах светлую память о нашем земляке, — написал в своем Telegram-канале глава Артемовского Константин Трофимов.
Когда именно и при каких обстоятельствах погиб свердловчанин, не сообщается. Известно, что до спецоперации Александр был солистом местного ансамбля и даже намеревался отучиться на хореографа — его коллеги по творческому цеху также выразили соболезнования.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области похоронили 43-летнего Алексея Панькова, участвовавшего в СВО в качестве механика-водителя.