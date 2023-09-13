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Спикером гордумы Екатеринбурга станет 33-летняя декан УрФУ Анна Гурарий

Спикером гордумы Екатеринбурга станет 33-летняя декан УрФУ Анна Гурарий

13 сентября 2023, 11:40
Фото: Анна Гурарий / vk.com
Новый созыв гордумы Екатеринбурга возглавит 33-летняя директор департамента социологии и политологии Анна Гурарий — 13 сентября мэр Алексей Орлов согласовал ее кандидатуру с руководством «Единой России».

В разговоре с корреспондентом URA.RU Орлов рассказал, что принял это решение сразу после выборов. В числе достоинств Гурарий он отметил ее приближенность к УрФУ, к студенческой среде, а также авторитет в учебном сообществе.

Информацию о назначении Гурарий на должность спикера екатеринбургской думы привел Telegram-канал «Не для протокола», связанный с пресс-службой свердловского губернатора Евгения Куйвашева. По данным источника, глава региона лично встретился с будущим депутатом и сообщил ей о своем решении.

Ранее стало известно, что в екатеринбургскую гордуму прошла партия «Новые люди», набравшая 8,5% голосов.

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#Политика#Кадровые перестановки#Екатеринбург#Выборы#Григорий Орлов
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