Спикером гордумы Екатеринбурга станет 33-летняя декан УрФУ Анна Гурарий

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В разговоре с корреспондентом URA.RU Орлов рассказал, что принял это решение сразу после выборов. В числе достоинств Гурарий он отметил ее приближенность к УрФУ, к студенческой среде, а также авторитет в учебном сообществе.
Информацию о назначении Гурарий на должность спикера екатеринбургской думы привел Telegram-канал «Не для протокола», связанный с пресс-службой свердловского губернатора Евгения Куйвашева. По данным источника, глава региона лично встретился с будущим депутатом и сообщил ей о своем решении.
Ранее стало известно, что в екатеринбургскую гордуму прошла партия «Новые люди», набравшая 8,5% голосов.