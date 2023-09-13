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Спортсменку из Екатеринбурга, обвинившую экс-тренера в насилии, отстранили

Спортсменку из Екатеринбурга, обвинившую экс-тренера в насилии, отстранили

13 сентября 2023, 09:28
Фото: 1MI
Союз конькобежцев России (СКР) отстранил от участия в соревнованиях екатеринбургскую спортсменку Юлию Епифанову, обвинившую своего экс-тренера в нападении.

Как пояснили в организации, после вынесения приговора СКР вновь вынесет на обсуждение отстранение Епифановой. До тех пор ей будет запрещено посещать спортивные объекты, пишет «Матч ТВ».

Напомним, в августе этого года Епифанова публично обвинила своего бывшего тренера по конькобежному спорту в физическом насилии. В разговоре с журналистами спортсменка заявила, что все произошло в ледовом дворце в Челябинске, куда она приехала на сборы. Тренер якобы вырвал из рук девушки коньки и несколько раз ударил ее ими, в том числе по голове. Впрочем, тренер с такой версией событий не согласился и подал встречное заявление в полицию — подробнее об этой истории мы писали ранее.

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#Происшествия#Спорт#Скандал#Конфликт#Екатеринбург#Григорий Орлов
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