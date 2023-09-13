Спортсменку из Екатеринбурга, обвинившую экс-тренера в насилии, отстранили

Напомним, в августе этого года Епифанова публично обвинила своего бывшего тренера по конькобежному спорту в физическом насилии. В разговоре с журналистами спортсменка заявила, что все произошло в ледовом дворце в Челябинске, куда она приехала на сборы. Тренер якобы вырвал из рук девушки коньки и несколько раз ударил ее ими, в том числе по голове. Впрочем, тренер с такой версией событий не согласился и подал встречное заявление в полицию — подробнее об этой истории мы писали ранее.