Стала известна новая версия гибели девушки из Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Предварительно, девушка умерла вследствие асфиксии. Точную причину смерти назовут 18 сентября 2023 года после того, как станут известны результаты экспертизы, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, девушка возвращалась домой поздно вечером с электрички из Екатеринбурга. Вскоре родители, заметив, что дочь так и не пришла домой, забеспокоились и стали ее искать. Вскоре ее тело обнаружили в лесополосе.
На камерах видеонаблюдения сотрудники полиции заметили велосипедиста, который продолжительное время ехал за погибшей девушкой. Через некоторое время личность этого мужчины установили. Мужчина стал отрицать причастность к ее убийству.
По словам велосипедиста, он заметил, что горожанке стало плохо и она легла в канаву. Подозреваемый забрал ее телефон, а позднее закопал его в землю. Мужчину заключили под стражу до 10 октября 2023 года.