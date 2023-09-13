tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Стала известна новая версия гибели девушки из Каменска-Уральского

Стала известна новая версия гибели девушки из Каменска-Уральского

13 сентября 2023, 05:07
Фото: 1MI
Появилась новая версия смерти 16-летней девушки из Каменска-Уральского, которую нашли в лесополосе ночью 10 августа 2023 года.

Предварительно, девушка умерла вследствие асфиксии. Точную причину смерти назовут 18 сентября 2023 года после того, как станут известны результаты экспертизы, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, девушка возвращалась домой поздно вечером с электрички из Екатеринбурга. Вскоре родители, заметив, что дочь так и не пришла домой, забеспокоились и стали ее искать. Вскоре ее тело обнаружили в лесополосе.

На камерах видеонаблюдения сотрудники полиции заметили велосипедиста, который продолжительное время ехал за погибшей девушкой. Через некоторое время личность этого мужчины установили. Мужчина стал отрицать причастность к ее убийству.

По словам велосипедиста, он заметил, что горожанке стало плохо и она легла в канаву. Подозреваемый забрал ее телефон, а позднее закопал его в землю. Мужчину заключили под стражу до 10 октября 2023 года.

Подозреваемый в убийстве школьницы из Каменска-Уральского отправлен в СИЗО
Узнать подробнее
Читайте также:
Стала известна личность подозреваемого в убийстве девушки из Каменска-УральскогоВ Каменске-Уральском найден велосипедист, который следил за погибшей девушкойПогибшую 16-летнюю девушку из Каменска-Уральского преследовал велосипедист
#Происшествия#Каменск-Уральский#Проверка#Смерть#Полиция#Уголовное дело#Экспертиза#Девушка#ЧП#Велосипедист#Асфиксия#Телефон#Подозреваемый#Елизавета Зиборова#Погибшая#Инцидент#Убийство школьницы в Каменске-Уральском
Подпишитесь
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии
Вчера, 13:50
«Люди туда в туалет ходят»: жители Невьянска жалуются на нескошенную траву
11 сентября, 12:01
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
11 сентября, 08:31
«Ваша заслуга». Уральский садовод попал на ТВ после публикации TagilCity. ru
Вчера, 10:22
В Свердловской области кот погиб из-за взрыва микроволновки
11 сентября, 14:30