Свыше 600 кг зараженного сибирской язвой мяса уничтожили в Воронежской области

Posted Сегодня, 20:49
Published Сегодня, 20:49
Modified Сегодня, 20:51
Updated Сегодня, 20:51
После возникновения случаев заболевания в данном населенном пункте, были проведены все необходимые мероприятия по предотвращению распространения болезни среди скота, включая принудительную вакцинацию. Об этом пишет voronezhnews.ru.
Важно отметить, что в области всего обнаружено 6 804 неучтенных сельскохозяйственных животных, в том числе 1 928 голов крупного рогатого скота, 4 745 голов малого рогатого скота, 58 лошадей и 73 свиньи.