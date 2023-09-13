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Published Сегодня, 20:49

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Свыше 600 кг зараженного сибирской язвой мяса уничтожили в Воронежской области

13 сентября 2023, 20:49
В Богучарском районе Воронежской области было изъято 625 кг опасного мяса, которое ранее было продано из нового очага сибирской язвы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Виктор Логвинов.

После возникновения случаев заболевания в данном населенном пункте, были проведены все необходимые мероприятия по предотвращению распространения болезни среди скота, включая принудительную вакцинацию. Об этом пишет voronezhnews.ru.

Важно отметить, что в области всего обнаружено 6 804 неучтенных сельскохозяйственных животных, в том числе 1 928 голов крупного рогатого скота, 4 745 голов малого рогатого скота, 58 лошадей и 73 свиньи.

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