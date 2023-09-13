Терапевт Пивоварова назвала способ диагностики туберкулеза на ранней стадии

В беседе с NEWS.ru профессор медфакультета Госуниверситета просвещения Оксана Пивоварова отметила, что сейчас туберкулез выявляется на ранней стадии с помощью флюорограммы. Она указывает, что единичные признаки патологического процесса в легочной ткани диагностируются в рамках такого исследования.