Терапевт Пивоварова назвала способ диагностики туберкулеза на ранней стадии

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на комментарий эксперта, данное исследование стоит пройти каждому, кто взаимодействовал с инфицированным.
Пациенты при возникновении первых симптомов должны обращаться к терапевту, чтобы пройти флюорограмму или рентгенограмму органов грудной клетки. Данные исследования позволяют определить туберкулез даже на начальной стадии, так как единичные очаги патологического процесса в легочной ткани удастся диагностировать.
Собеседница издания также упомянула про анализ мокроты на содержание патологических (туберкулезных) клеток и возможность получить консультацию узкопрофильного специалиста — фтизиатра.