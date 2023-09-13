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Published Сегодня, 14:18

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Updated Сегодня, 14:19

Терапевт Пивоварова назвала способ диагностики туберкулеза на ранней стадии

13 сентября 2023, 14:18
В беседе с NEWS.ru профессор медфакультета Госуниверситета просвещения Оксана Пивоварова отметила, что сейчас туберкулез выявляется на ранней стадии с помощью флюорограммы. Она указывает, что единичные признаки патологического процесса в легочной ткани диагностируются в рамках такого исследования.

Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на комментарий эксперта, данное исследование стоит пройти каждому, кто взаимодействовал с инфицированным.

Пациенты при возникновении первых симптомов должны обращаться к терапевту, чтобы пройти флюорограмму или рентгенограмму органов грудной клетки. Данные исследования позволяют определить туберкулез даже на начальной стадии, так как единичные очаги патологического процесса в легочной ткани удастся диагностировать.

Собеседница издания также упомянула про анализ мокроты на содержание патологических (туберкулезных) клеток и возможность получить консультацию узкопрофильного специалиста — фтизиатра.

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