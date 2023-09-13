Торговля в России восстанавливается после санкционного давления

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
Modified Сегодня, 19:57
Updated Сегодня, 19:57
В 2022 году объем оптовой и розничной торговли упал на 12,7%, что существенно повлияло на снижение ВВП. Однако в этом году торговый сектор, как и другие отрасли экономики России, показывает сильный рост.
Во II квартале 2023 года ВВП России вырос на 4,9%. Темпы роста торгового сектора составили 11%. Розничная торговля выросла на 9%, а оптовая — на 12,5%, пишет RuNews24.Ru.
Рост потребительской активности и увеличение доходов россиян стали предпосылками для восстановления торговли.
Торговый сектор играет важную роль не только в экономике, но и в социальной сфере. В нем работает большое количество индивидуальных предпринимателей и организаций разных форм собственности. За II квартал 2023 года в этой отрасли было принято на работу 418 тыс. человек.
Розничная торговля также показывает положительную динамику. Оборот розничной торговли за 7 месяцев 2023 года составил 25,7 трлн рублей (+2,4% к прошлому году). В июле рост составил уже 10,5%.
Большая часть розничной торговли приходится на продукты питания (47%), а непродовольственные товары составляют оставшиеся 53%.
Наиболее востребованные пищевые товары — мясо и мясопродукты, молочные продукты, кондитерские изделия, табачные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия. Среди непищевых товаров — бензин и дизельное топливо, автомобили, одежда, лекарства, косметика и парфюмерия.
Онлайн-продажи в розничной торговле активно развиваются. В июле 2023 года продажи через интернет выросли на 1,5 раза и составили 10,2% от общего оборота.
Оптовая торговля также находится в подъеме. Оборот за 7 месяцев 2023 года составил 72,5 трлн рублей (+3,5% за год), а в июле этот показатель увеличился на 24%.
Наиболее крупные продуктовые группы в оптовой торговле — топливные продукты, пищевые продукты и непродовольственные товары.
Позитивная динамика в торговом секторе подтверждает восстановление экономики России. Однако рост цен и повышение ключевой ставки могут сдержать потребительскую активность. Тем не менее, уже набранный импульс позволит торговле закончить 2023 год в плюсе.