Труп мужчины найден на улице в Екатеринбурге

Как оказалось, умерший был 48-летним местным жителем. По словам очевидцев, горожанину стало плохо и он упал. Помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга сообщил, что по факту смерти екатеринбуржца организована проверка. Предварительно, признаков криминальной смерти нет.