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Труп мужчины найден на улице в Екатеринбурге

Труп мужчины найден на улице в Екатеринбурге

13 сентября 2023, 10:05
Фото: 1MI
В Екатеринбурге нашли тело умершего мужчины. Погибший лежал на газоне около спортцентра на улице Зои Космодемьянской.

Тело накрыли синим пакетом. К месту ЧП приехали сотрудники скорой помощи, однако он был уже мертв, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Как оказалось, умерший был 48-летним местным жителем. По словам очевидцев, горожанину стало плохо и он упал. Помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга сообщил, что по факту смерти екатеринбуржца организована проверка. Предварительно, признаков криминальной смерти нет.

Напомним, 30 августа 2023 года в Первоуральске нашли тело умершего мужчины, который лежал на улице. Сотрудники СК организовали проверку. Тело отправили на экспертизу. По предварительной версии, смерть некриминальная.

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