Труп мужчины найден на улице в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Тело накрыли синим пакетом. К месту ЧП приехали сотрудники скорой помощи, однако он был уже мертв, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Как оказалось, умерший был 48-летним местным жителем. По словам очевидцев, горожанину стало плохо и он упал. Помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга сообщил, что по факту смерти екатеринбуржца организована проверка. Предварительно, признаков криминальной смерти нет.
Напомним, 30 августа 2023 года в Первоуральске нашли тело умершего мужчины, который лежал на улице. Сотрудники СК организовали проверку. Тело отправили на экспертизу. По предварительной версии, смерть некриминальная.