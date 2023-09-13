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Дмитрий Летников

Уголовное дело возбуждено в отношении главы ГГО Дмитрия Летникова

13 сентября 2023, 13:43
Фото: tagilcity.ru
Дмитрий Летников
Дмитрий Летников стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Об этом редакции TagilCity.ru сообщил достоверный источник на условиях анонимности.

Речь идет о части 3 статьи 160 «Присвоение или растрата. Деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Наказываются штрафом в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Уголовное дело было возбуждено после соответствующего заявления от собеседника редакции TagilCity.ru. Как пояснил он редакции, в заявлении изначально Следственный комитет попросили провести проверки по использованию Дмитрием Летниковым служебного транспорта при поездке в санаторий. Расследованием занимались следователи ОБЭП.

Там накопалось, что он и машину использовал, и деньги на санаторий взял, и за жену этими деньгами тоже заплатил. Накопали еще три таких поездки по той же схеме, — пояснил редакции анонимный источник.

Подобные дела, согласно уголовно-процессуальному кодексу, возбуждает только Следственный комитет. Материалы были переданы в Ленинский СК РФ, а затем по последовательности — в Пригородный. Комментировать в последнем ведомстве информацию по делу отказались. Комментарий получить не удалось и в СУ СК РФ по Свердловской области, однако факт появления уголовного дела не опровергли.

Не комментируем, — сообщил редакции TagilCity.ru Александр Шульга, старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации).
Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
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