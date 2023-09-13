В Банке ДОМ. РФ опубликовали список регионов — лидеров по открытию счетов эскроу

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В столице Российской Федерации открыли 15 700 таких счетов на 131 млрд рублей, вторую строчку списка занимает Тюменская область (7900 счетов на 24,6 млрд). Затем идут Подмосковье (6900 и 35,2 млрд) и Санкт-Петербург (6700 и 50,1 млрд). На пятом месте Татарстан — 3900 счетов на 19,2 млрд рублей.
Напомним, эскроу-счета — механизм, который повышает безопасность сделок на рынке новостроек. Покупатель передаёт деньги не застройщику, а кладёт их на специальный счёт в банке, на котором они хранятся до окончания строительства, и только потом их передают компании-девелоперу. Эскроу-счёт открывается в банке, обозначенном в договоре долевого участия, а вот ипотеку можно оформить в любом банке.
«На данный момент уже 95% новостроек в стране возводится с применением счетов эскроу. Объем строительства жилья с использованием механизма продолжает расти — по итогам II квартала это уже 97,6 млн кв. м. В Банке ДОМ.РФ уже открыто около 75 тыс. счетов эскроу, на которых размещено более 455 млрд рублей. При этом 80% счетов эскроу оформлены для покупки строящихся квартир за пределами столицы. Большинство клиентов Банка ДОМ.РФ используют услугу дистанционного открытия счёта в мобильном приложении с возможностью бесплатного пополнения с помощью карты МИР», — заявил вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.
В топ-10 также вошли Новосибирская (3,8 тыс., 12,4 млрд рублей) и Свердловская (3,4 тыс., 14,3 млрд рублей) области, Приморский край (3,2 тыс., 15,3 млрд рублей), Ленинградская (3,1 тыс., 10,7 млрд рублей) и Калининградская (1,7 тыс., 8,9 млрд рублей) области.
Сайт наш. дом.рф сообщил, что в РФ, по данным на 13 сентября, строится 103 млн квадратных метров жилья. При этом более 94% возводят с использованием механизма эскроу.