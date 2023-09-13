В челябинском городе всех школьников отправили на карантин из-за ОРВИ

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Как сообщили в мэрии, ограничения будут длиться с 14 по 20 сентября. Наряду со школами на недельный карантин отправили учреждения допобразования; также приостановлена работа трех детских садов.
В начале месяца заболеваемость ОРВИ в Снежинске выросла на 38% за неделю: со 2 по 8 сентября в городе с пятидесятитысячным населением было выявлено чуть менее 400 случаев инфекции.
В понедельник, 11 сентября, свердловский Роспотребнадзор отчитался о резком росте заболеваемости ОРВИ в регионе: за неделю число заболевших увеличилось почти на 63%.