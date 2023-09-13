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В челябинском городе всех школьников отправили на карантин из-за ОРВИ

В челябинском городе всех школьников отправили на карантин из-за ОРВИ

13 сентября 2023, 14:00
Фото: 1MI
В закрытом городе Снежинске Челябинской области всех школьников отправили на дистанционное обучение из-за вспышки респираторных инфекций.

Как сообщили в мэрии, ограничения будут длиться с 14 по 20 сентября. Наряду со школами на недельный карантин отправили учреждения допобразования; также приостановлена работа трех детских садов.

В начале месяца заболеваемость ОРВИ в Снежинске выросла на 38% за неделю: со 2 по 8 сентября в городе с пятидесятитысячным населением было выявлено чуть менее 400 случаев инфекции.

В понедельник, 11 сентября, свердловский Роспотребнадзор отчитался о резком росте заболеваемости ОРВИ в регионе: за неделю число заболевших увеличилось почти на 63%.

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#Дети#Здоровье#Школьники#Челябинская область#Заболеваемость#ОРВИ#Инфекция#Григорий Орлов
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