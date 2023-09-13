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Екатеринбуржцу дали восемь лет колонии за избиение и похищение бывшей девушки

В Екатеринбурге бизнесмен похитил экс-возлюбленную за отказ поехать с ним в Крым

13 сентября 2023, 09:59
Фото: 1MI

Екатеринбуржцу дали восемь лет колонии за избиение и похищение бывшей девушки

В Екатеринбурге суд приговорил 41-летнего директора компании по переработке лома к восьми годам колонии за похищение бывшей девушки, сопряженное с опасным для жизни насилием.

Как сообщили в областной прокуратуре, 22 июля 2021 года обвиняемый, испытывая ревность к экс-возлюбленной, подкараулил ее у салона красоты и жестоко избил, в том числе ударил ногой по лицу. Затем агрессор силой поместил девушку в машину и увез в коттеджный поселок, где они раньше совместно проживали, и удерживал ее до приезда полиции. В больнице пострадавшей диагностировали легкий ушиб мозга.

В разговоре с правоохранителями потерпевшая рассказала, что мужчину вывел из себя ее отказ от предложения съездить с ним в Крым. По обвинению в похищении человека с применением насилия (п.п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК) фигуранта приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 40 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 47-летнего жителя Екатеринбурга обвинили в убийстве соседа ударом бутылкой по голове. По версии следствия, мотивом для преступления послужила ревность обвиняемого к сожительнице.

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