В Екатеринбурге бизнесмен похитил экс-возлюбленную за отказ поехать с ним в Крым

Как сообщили в областной прокуратуре, 22 июля 2021 года обвиняемый, испытывая ревность к экс-возлюбленной, подкараулил ее у салона красоты и жестоко избил, в том числе ударил ногой по лицу. Затем агрессор силой поместил девушку в машину и увез в коттеджный поселок, где они раньше совместно проживали, и удерживал ее до приезда полиции. В больнице пострадавшей диагностировали легкий ушиб мозга.