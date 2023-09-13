В Екатеринбурге из ТЮЗа уволили бабушку-декретницу

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
По закону, увольнять декретного работника начальство не имело права. Однако, получив последнюю зарплату, Елена увидела еще и приказ об увольнении, пишет Е1.
Уволили ее 31 августа, утверждает женщина. По каким причинам, в документе не указано. После этого Елена обратилась в суд, так как договориться с отделом кадров ей не удалось.
Сотрудница намерена идти до конца, либо заключить мировое соглашение, в рамках которого обсудить сумму отступных средств. Также, по данным сотрудницы, на ее место приняли мать пятерых детей.
Если суд восстановит Елену в должности, то ту женщину должны будут уволить, утверждает женщина. Елена сообщает, что также жаловалась в трудовую инспекцию, но получила отписку.
Ранее в Туве были уволены два высокопоставленных чиновников. Это произошло из-за аварии с пятью погибшими. Водитель автомобиля, который числился подчиненным уволенных чиновников, находился за рулем пьяным.