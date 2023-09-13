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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

В Екатеринбурге из ТЮЗа уволили декретную сотрудницу

В Екатеринбурге из ТЮЗа уволили бабушку-декретницу

13 сентября 2023, 11:55
Фото: 1MI

В Екатеринбурге из ТЮЗа уволили декретную сотрудницу

В Екатеринбурге работница ТЮЗа ушла в декрет, а ее уволили. Елена Винокурова находится в отпуске по уходу за внуком.

По закону, увольнять декретного работника начальство не имело права. Однако, получив последнюю зарплату, Елена увидела еще и приказ об увольнении, пишет Е1.

Уволили ее 31 августа, утверждает женщина. По каким причинам, в документе не указано. После этого Елена обратилась в суд, так как договориться с отделом кадров ей не удалось.

Сотрудница намерена идти до конца, либо заключить мировое соглашение, в рамках которого обсудить сумму отступных средств. Также, по данным сотрудницы, на ее место приняли мать пятерых детей.

Если суд восстановит Елену в должности, то ту женщину должны будут уволить, утверждает женщина. Елена сообщает, что также жаловалась в трудовую инспекцию, но получила отписку.

Ранее в Туве были уволены два высокопоставленных чиновников. Это произошло из-за аварии с пятью погибшими. Водитель автомобиля, который числился подчиненным уволенных чиновников, находился за рулем пьяным.

В Туве уволили двух высокопоставленных чиновников из-за ДТП
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#Происшествия#Суд#Закон#Зарплата#Увольнение#Приказ#Отпуск#Декрет#Внук#ТЮЗ#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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