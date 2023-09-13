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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

В Екатеринбурге появятся 35 новых автобусов

В Екатеринбурге появятся 35 новых автобусов

13 сентября 2023, 09:22
Фото: 1MI
В Екатеринбург поставят 35 новых пассажирских автобусов. Компания «Гортранс» заплатит за поставку нового городского транспорта 979 миллионов рублей.

В новых автобусах будет вместимость не менее 80 человек. Также в салонах будет специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Снаружи автобусы будут выкрашены в зеленый цвет, сообщается в документации закупки.

В уральскую столицу новый общественный транспорт должен поступить до конца декабря 2023 года.

Напомним, в городах Свердловской области появятся 330 новых автобуса до февраля 2024 года. План закупки был утвержден главой региона Евгением Куйвашевым.

В городах Свердловской области будут обновлены автобусы
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