В Екатеринбурге появятся 35 новых автобусов

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В новых автобусах будет вместимость не менее 80 человек. Также в салонах будет специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Снаружи автобусы будут выкрашены в зеленый цвет, сообщается в документации закупки.
В уральскую столицу новый общественный транспорт должен поступить до конца декабря 2023 года.
Напомним, в городах Свердловской области появятся 330 новых автобуса до февраля 2024 года. План закупки был утвержден главой региона Евгением Куйвашевым.