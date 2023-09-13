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Updated Сегодня, 16:18

В Екатеринбурге простились с умершей на кубанском курорте Машей Хрусталевой

В Екатеринбурге простились с умершей на кубанском курорте Машей Хрусталевой

13 сентября 2023, 16:08
Фото: 1MI
В Екатеринбурге простились с семилетней Машей Хрусталевой, которая 6 сентября скончалась в краснодарской больнице от осложнений, вызванных ротавирусной инфекцией.

Как рассказала журналистам мама девочки, ее похороны прошли во вторник, 12 сентября. С женщиной уже связывались следователи, пишет E1.RU.

Напомним, трагический инцидент случился в августе этого года, когда семилетняя Маша отправилась с мамой на курорт в Кубани. В один из дней, после купания в море, состояние ребенка резко ухудшилось: врачи диагностировали ротавирус.

Свердловские власти распорядились перевезти девочку в столичную клинику, но медики не рискнули. 6 сентября она скончалась в реанимации в Сочи, не выходя из комы.

По факту трагедии краснодарское управление СК возбудило уголовное дело, назначена судмедэкспертиза.

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#Дети#Смерть#Уголовное дело#Несчастный случай#Трагедия#Екатеринбург#Григорий Орлов
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