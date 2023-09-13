В Екатеринбурге простились с умершей на кубанском курорте Машей Хрусталевой

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Как рассказала журналистам мама девочки, ее похороны прошли во вторник, 12 сентября. С женщиной уже связывались следователи, пишет E1.RU.
Напомним, трагический инцидент случился в августе этого года, когда семилетняя Маша отправилась с мамой на курорт в Кубани. В один из дней, после купания в море, состояние ребенка резко ухудшилось: врачи диагностировали ротавирус.
Свердловские власти распорядились перевезти девочку в столичную клинику, но медики не рискнули. 6 сентября она скончалась в реанимации в Сочи, не выходя из комы.
По факту трагедии краснодарское управление СК возбудило уголовное дело, назначена судмедэкспертиза.