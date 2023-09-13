В Екатеринбурге соседи рассказали свою версию гибели молодой мамы

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Жители высотки утверждают, что, так как трагедия случилась ночью, они не верят в версию со случайным падением девушки. Ранее сообщалось, что она случайно сорвалась, мыв окна, пишет Е1.
У нас тонкие шторы, я видела тень, летевшую мимо окна, и слышала громкий хлопок, смотреть, что произошло, честно говоря, было страшно, — рассказала соседка.
Тогда же соседи в общем чате высказывали разные версии, в числе которых был и суицид. Однако некоторые жильцы дома утверждают, что в ту ночь с ней в квартире был мужчина. Соседи слышали, что они ссорились. Они считают, что он может быть причастен к смерти девушки.
Погибшей было 23 года. У нее остался сын, которому 9 месяцев.