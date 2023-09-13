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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

В Екатеринбурге соседи рассказали свою версию гибели молодой мамы

В Екатеринбурге соседи рассказали свою версию гибели молодой мамы

13 сентября 2023, 13:10
Фото: 1MI
В Екатеринбурге соседи рассказали о том, какую они выстроили версию гибели молодой матери из Академического района. Девушка выпала из окна.

Жители высотки утверждают, что, так как трагедия случилась ночью, они не верят в версию со случайным падением девушки. Ранее сообщалось, что она случайно сорвалась, мыв окна, пишет Е1.

У нас тонкие шторы, я видела тень, летевшую мимо окна, и слышала громкий хлопок, смотреть, что произошло, честно говоря, было страшно, — рассказала соседка.

Тогда же соседи в общем чате высказывали разные версии, в числе которых был и суицид. Однако некоторые жильцы дома утверждают, что в ту ночь с ней в квартире был мужчина. Соседи слышали, что они ссорились. Они считают, что он может быть причастен к смерти девушки.

Погибшей было 23 года. У нее остался сын, которому 9 месяцев.

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