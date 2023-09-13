В Екатеринбурге соседи рассказали свою версию гибели молодой мамы

Тогда же соседи в общем чате высказывали разные версии, в числе которых был и суицид. Однако некоторые жильцы дома утверждают, что в ту ночь с ней в квартире был мужчина. Соседи слышали, что они ссорились. Они считают, что он может быть причастен к смерти девушки.