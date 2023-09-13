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В Госдуме призвали лишить «Уральские авиалинии» лицензии из-за частых авиаинцидентов

В Госдуме призвали лишить «Уральские авиалинии» лицензии из-за частых авиаинцидентов

13 сентября 2023, 10:33
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Депутат Госдумы Валерий Селезнев прокомментировал инцидент с пассажирским лайнером «Уральских авиалиний», вынужденно севшим в пшеничном поле под Новосибирском. Парламентария возмутило обещание перевозчика заплатить по 100 тысяч рублей каждому пассажиру — эту компенсацию он счел недостаточной.
Компанию пора лишать лицензии, пока везение либо сельскохозяйственные поля не закончились, — написал Валерий Селезнев в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, страховая «копеечная» выплата в 100 тысяч рублей никак не сообразуется с прибылью одного из крупнейших авиаперевозчиков страны. Что касается экипажа самолета, Селезнев высоко оценил решимость пилотов и призвал представить их к госнаграде. Также он вспомнил об еще одной крупной авиационной аварии с бортом «Уральских авиалиний», когда в августе 2019 года Airbus также посадили в открытом поле, только в тот раз — в кукурузном.

Напомним, 12 сентября самолет Airbus А320 «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском, не долетев до Омска из Сочи. Причиной инцидента назывался отказ одной из трех гидросистем — расследованием обстоятельств происшествия, как утверждал источник E1.RU, займутся в том числе представители европейской авиастроительной компании.

Одним из бортпроводников севшего в поле самолета оказался житель Екатеринбурга
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#Происшествия#Свердловская область#Авиакомпания#Авиация#Авиаперевозки#Григорий Орлов#Экстренная посадка борта "Уральских авиалиний" в пшеничном поле
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