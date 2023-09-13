В Госдуме призвали лишить «Уральские авиалинии» лицензии из-за частых авиаинцидентов

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Компанию пора лишать лицензии, пока везение либо сельскохозяйственные поля не закончились, — написал Валерий Селезнев в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, страховая «копеечная» выплата в 100 тысяч рублей никак не сообразуется с прибылью одного из крупнейших авиаперевозчиков страны. Что касается экипажа самолета, Селезнев высоко оценил решимость пилотов и призвал представить их к госнаграде. Также он вспомнил об еще одной крупной авиационной аварии с бортом «Уральских авиалиний», когда в августе 2019 года Airbus также посадили в открытом поле, только в тот раз — в кукурузном.
Напомним, 12 сентября самолет Airbus А320 «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском, не долетев до Омска из Сочи. Причиной инцидента назывался отказ одной из трех гидросистем — расследованием обстоятельств происшествия, как утверждал источник E1.RU, займутся в том числе представители европейской авиастроительной компании.