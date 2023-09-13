tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

В Качканаре девятиклассник умер, вдохнув содержимое найденного баллончика

В Качканаре девятиклассник умер, вдохнув содержимое найденного баллончика

13 сентября 2023, 14:11
Фото: 1MI
В Качканаре подросток 2007 года рождения скончался, вдохнув содержимое найденного на улице баллончика — вероятно, с газом.

Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, трагедия произошла 12 сентября, когда погибший гулял в компании двух старших друзей. За гаражами школьник нашел баллончик и, вдохнув его, упал в обморок. Несмотря на помощь врачей «скорой», девятиклассник скончался. Известно, что мальчик рос в неполной семье, на учете в органах профилактики не состоял.

В обстоятельствах несчастного случая разбирются сотрудники прокуратуры Качканара в рамках назначенной проверки. В пресс-службе свердловского управления СК также сообщили, что причиной смерти подростка могло стать отравление бытовым газом из баллончика — точную информацию даст судмедэкспертиза. Сейчас следователи ищут ребят, находившихся с подростком в момент трагедии; также допрашиваются его родственники.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летний подросток получил смертельный удар током, когда лазил по трансформаторной будке.

Читайте также:
В Екатеринбурге детсад заплатит 4,4 млн рублей семье погибшей на горке девочкиОпекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга хранила тело ребенка в морозильном лареОпасные водоматы обнаружены в Свердловской области после трагедии с подростками
#Происшествия#Дети#Свердловская область#Смерть#Несчастный случай#Трагедия#Григорий Орлов
Подпишитесь
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии
Вчера, 13:50
Поломка шасси и возгорание. Какие ЧП с «Уральскими авиалиниями» были за последний год
Вчера, 08:59
«Ваша заслуга». Уральский садовод попал на ТВ после публикации TagilCity. ru
Вчера, 10:22
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
11 сентября, 08:31
Серо-красные выбросы зависли над Нижним Тагилом 13 сентября
Сегодня, 04:29