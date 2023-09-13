В Качканаре девятиклассник умер, вдохнув содержимое найденного баллончика

Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, трагедия произошла 12 сентября, когда погибший гулял в компании двух старших друзей. За гаражами школьник нашел баллончик и, вдохнув его, упал в обморок. Несмотря на помощь врачей «скорой», девятиклассник скончался. Известно, что мальчик рос в неполной семье, на учете в органах профилактики не состоял.