В Качканаре девятиклассник умер, вдохнув содержимое найденного баллончика

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, трагедия произошла 12 сентября, когда погибший гулял в компании двух старших друзей. За гаражами школьник нашел баллончик и, вдохнув его, упал в обморок. Несмотря на помощь врачей «скорой», девятиклассник скончался. Известно, что мальчик рос в неполной семье, на учете в органах профилактики не состоял.
В обстоятельствах несчастного случая разбирются сотрудники прокуратуры Качканара в рамках назначенной проверки. В пресс-службе свердловского управления СК также сообщили, что причиной смерти подростка могло стать отравление бытовым газом из баллончика — точную информацию даст судмедэкспертиза. Сейчас следователи ищут ребят, находившихся с подростком в момент трагедии; также допрашиваются его родственники.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летний подросток получил смертельный удар током, когда лазил по трансформаторной будке.