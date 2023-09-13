В Нижнем Тагиле семья разыскивает 30-летнего родственника

На следующий день родные созванивались с ним, а после он пропал и перестал выходить на связь. В день исчезновения Даниил был одет в белые спортивные штаны, белые кроссовки и олимпийку. Его рост 175 см, а вес — 70 кг. На правой кисти у него имеется тату «За ВДВ», пишет «Инцидент. Нижний Тагил».