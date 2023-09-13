В Нижнем Тагиле семья разыскивает 30-летнего родственника

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В последний раз его видели на вокзале 5 сентября в 09:30. Он собирался ехать на автобусе до Екатеринбурга, а потом хотел отправиться в Санкт-Петербург.
На следующий день родные созванивались с ним, а после он пропал и перестал выходить на связь. В день исчезновения Даниил был одет в белые спортивные штаны, белые кроссовки и олимпийку. Его рост 175 см, а вес — 70 кг. На правой кисти у него имеется тату «За ВДВ», пишет «Инцидент. Нижний Тагил».
В полиции TagilCity.ru рассказали, что с заявлением о пропаже Даниила обратилась его мама. Сейчас поисками занимаются сотрудники отдела полиции 18 МУ МВД «Нижнетагильское».
Установлен водитель автобуса, на котором ехал молодой человек до Екатеринбурга, его опросят. Появилась также информация, что 10 сентября мама, находясь в Екатеринбурге, созванивалась с сыном, предлагала встретиться, но он не смог. После этого связь с ним пропала, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Всех тех, кто знает что-то о местонахождении Даниила, просят позвонить по телефону: (3435) 47-71-02.