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В Нижнем Тагиле вспыхнул пожар в бане на базе отдыха «Демидовская усадьба»

В Нижнем Тагиле вспыхнул пожар в бане на базе отдыха «Демидовская усадьба»

13 сентября 2023, 04:05
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила
Баня на базе отдыха «Демидовская усадьба» загорелась вечером 11 сентября 2023 года. Площадь пожара — 10 квадратных метров.

На место пожара приехали шестеро сотрудников МЧС. Возгорание удалось ликвидировать за четыре минуты. От пламени была повреждена внутренняя обшивка стен, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила

По предварительной версии, пожар мог разгореться из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при устройстве печи. Сейчас проводится проверка по факту инцидента, а также устанавливается размер нанесенного ущерба.

Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудники «Центра защиты населения» провели рейды в садовых товариществах и напомнили владельцам земельных участков о необходимости соблюдать противопожарный режим.

О правилах пожарной безопасности напомнили садоводам Нижнего Тагила
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#Происшествия#Нижний Тагил#Проверка#Пожар#Возгорание#Баня#ЧП#Центр защиты населения#Пламя#Елизавета Зиборова#МЧС#Инцидент#Надзорная деятельность#Демидовская усадьба
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