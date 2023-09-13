В Нижнем Тагиле вспыхнул пожар в бане на базе отдыха «Демидовская усадьба»

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
На место пожара приехали шестеро сотрудников МЧС. Возгорание удалось ликвидировать за четыре минуты. От пламени была повреждена внутренняя обшивка стен, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.
По предварительной версии, пожар мог разгореться из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при устройстве печи. Сейчас проводится проверка по факту инцидента, а также устанавливается размер нанесенного ущерба.
Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудники «Центра защиты населения» провели рейды в садовых товариществах и напомнили владельцам земельных участков о необходимости соблюдать противопожарный режим.