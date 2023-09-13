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Updated Сегодня, 16:04

В свердловских поликлиниках возник дефицит детской вакцины от кори

В свердловских поликлиниках возник дефицит детской вакцины от кори

13 сентября 2023, 15:47
Фото: 1MI
В медучреждениях Свердловской области возникла нехватка детской вакцины М-М-Р II и ее российского аналога «Вактривира». Эти препараты применяются для профилактики кори, паротита и краснухи у детей в возрасте 1–1,3 года, а затем повторно в шесть лет.

Главный специалист по медицинской профилактике свердловского минздрава Александр Харитонов в разговоре с E1.RU подтвердил, что вакцина отсутствует в «ряде медорганизаций».

Эксперт связал проблему с возросшим спросом на вакцинацию и заверил, что по заявке министерства препарат поступит в регион «в ближайшие месяцы». До этого времени оставшиеся вакцины будут распределяться по медучреждениям для приоритетной вакцинации непривитых детей, поступающих в школы и детсады.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 11-летнего школьник не смог отдохнуть в санатории из-за отсутствия справки о вакцинации от кори.

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#Свердловская область#Здоровье#Медицина#Здравоохранение#Вакцинация#Вакцина#Корь#Григорий Орлов
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