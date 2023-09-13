В свердловских поликлиниках возник дефицит детской вакцины от кори

В медучреждениях Свердловской области возникла нехватка детской вакцины М-М-Р II и ее российского аналога «Вактривира». Эти препараты применяются для профилактики кори, паротита и краснухи у детей в возрасте 1–1,3 года, а затем повторно в шесть лет.