В свердловских поликлиниках возник дефицит детской вакцины от кори

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Главный специалист по медицинской профилактике свердловского минздрава Александр Харитонов в разговоре с E1.RU подтвердил, что вакцина отсутствует в «ряде медорганизаций».
Эксперт связал проблему с возросшим спросом на вакцинацию и заверил, что по заявке министерства препарат поступит в регион «в ближайшие месяцы». До этого времени оставшиеся вакцины будут распределяться по медучреждениям для приоритетной вакцинации непривитых детей, поступающих в школы и детсады.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области 11-летнего школьник не смог отдохнуть в санатории из-за отсутствия справки о вакцинации от кори.