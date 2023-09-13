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В Свердловской области похоронили 43-летнего механика, погибшего в СВО

В Свердловской области похоронили 43-летнего механика, погибшего в СВО

13 сентября 2023, 09:44
Фото: Telegram-канал главы Березовского городского округа Евгения Писцова
В Свердловской области прошли похороны 43-летнего Алексея Панькова — участника спецоперации из Ключевска, погибшего при выполнении боевой задачи.

Как сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов, погибший служил в танковых войсках, до этого отучился на тракториста в техучилище. До участия в спецоперации работал сотрудником ЧОПа и на пилораме.

В мае этого года Паньков подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на Украину в качестве механика-водителя зенитно-ракетного взвода. Через два месяца, в конце июля, стало известно о гибели военнослужащего.

В начале сентября прошло прощание 38-летним Дмитрием Кончаковым, который погиб в зоне СВО в мае.

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#Происшествия#Свердловская область#Армия#СВО#Спецоперация#Григорий Орлов
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