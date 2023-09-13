В Свердловской области похоронили 43-летнего механика, погибшего в СВО

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Как сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов, погибший служил в танковых войсках, до этого отучился на тракториста в техучилище. До участия в спецоперации работал сотрудником ЧОПа и на пилораме.
В мае этого года Паньков подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на Украину в качестве механика-водителя зенитно-ракетного взвода. Через два месяца, в конце июля, стало известно о гибели военнослужащего.
В начале сентября прошло прощание 38-летним Дмитрием Кончаковым, который погиб в зоне СВО в мае.