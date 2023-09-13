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В Свердловской области водителей отчитали за нарушения ПДД

В Свердловской области водителей отчитали за нарушения ПДД

13 сентября 2023, 13:47
Фото: 1MI
Из-за нарушений ПДД в Свердловской области состоялся серьезный разговор между автоинспекторами и водителями автобусов.

На разговор водителей вызвали 13 сентября вызвала на ковер водителей общественного транспорта. Причина — нарушение ими правил дорожного движения, из-за чего зачастую случаются ДТП, пишет Ура.ру.

Отмечается, что в последнее время в Екатеринбурге произошло несколько серьезных ДТП с частными автобусами. Например, 1 августа в Академическом районе врезались маршрутки №014 и №070. Тогда пострадало четыре человека.

А 30 августа автобус №083 попал в аварию на Старой Сортировке. Там тоже пострадало четыре человека. 2 сентября маршрутка №082 врезалась в столб. Пострадавших оказалось уже 11.

В общей сложности с начала года в городе произошло 33 аварии с автобусами. Пострадали 50 человек.

Чаще всего водители автобусов превышают скорость, выезжают на встречку, едут на красный сигнал светофора или пересекают сплошную линию.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ПДД#Скорость#Маршрутки#Пострадавшие#Водители автобусов#Екатеринбург#Аварии#Встречка#Дарья Сорокина
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