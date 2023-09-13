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В Верхней Салде больные дети ждут приема врача на улице

В Верхней Салде больные дети ждут приема врача на улице

13 сентября 2023, 05:58
Фото: Группа ВКонтакте «ВСалде»
Заболевшим детям в Верхней Салде приходится ждать приема у врача на улице возле поликлиники. Такая ситуация возникла из-за правила первичного приема, согласно которому детям сперва необходимо отправиться в кабинет неотложной помощи.

Родители недовольны сложившейся ситуацией, так как на улице приходится стоять и в плохую погоду. Так, по словам одной из местных жительниц, возле поликлиники скопилась очередь из 30 человек — и детей, и взрослых. В течение часа очередь продвинулась на три человека, рассказали в группе ВКонтакте «ВСалде».

В мэрии Верхней Салды сообщили, что кабинет неотложной помощи организовали, чтобы развести потоки пациентов, которые обращаются с симптомами ОРВИ и которые уже выздоравливают. Отдельный вход для пациентов является одним из требований.

По словам депутата Верхнесалдинского ГО Александра Перевалова, данная ситуация поставлена на контроль в министерстве здравоохранения и в гордуме. Главврачу поликлиники в Минздраве сделали некоторые рекомендации, а также указали на то, что нельзя держать очередь на улице.

Напомним, в ЦГБ Верхней Салды наблюдается нехватка специалистов. По словам местных жителей, не хватает хирургов, так как работает один врач. Главврач больницы рассказала, что дефицит кадров объясняется тем, что студенты, учившиеся по целевому набору, не отрабатывают положенные сроки, а идут работать в частные учреждения.

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