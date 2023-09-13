В Верхней Салде больные дети ждут приема врача на улице

Родители недовольны сложившейся ситуацией, так как на улице приходится стоять и в плохую погоду. Так, по словам одной из местных жительниц, возле поликлиники скопилась очередь из 30 человек — и детей, и взрослых. В течение часа очередь продвинулась на три человека, рассказали в группе ВКонтакте «ВСалде».