Водителя задержали при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Там инспекторы остановили автомобиль ГАЗель под управлением 27-летнего водителя. Когда у него проверяли документы, он нервничал. Также было заметно, что он пьян, сообщили в полиции Екатеринбурга.
Освидетельствование подтвердило догадки инспекторов — мужчина был пьян. За это правонарушение ему должны были назначить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишить его прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Тогда мужчина предложил инспектору пройти в машину, где он подложил ему в бардачок деньги в качестве взятки за то, что он закроет глаза на случившееся. Однако стражи порядка доложили обо всем в дежурную часть.
Далее в присутствии понятых они изъяли 40 тысяч рублей, который мужчина предложил им в качестве взятки. Водителя отвезли в полицию для разбирательств.
Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, и ему грозит до восьми лет тюрьмы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы дачи взятки.