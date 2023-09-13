tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Водителя задержали при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД в Екатеринбурге

Водителя задержали при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД в Екатеринбурге

13 сентября 2023, 09:14
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина попытался дать взятку сотруднику ГАИ и был пойман с поличным. Это произошло 11 сентября в 21:27 около дома №54 на улице Защитной.

Там инспекторы остановили автомобиль ГАЗель под управлением 27-летнего водителя. Когда у него проверяли документы, он нервничал. Также было заметно, что он пьян, сообщили в полиции Екатеринбурга.

Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

Освидетельствование подтвердило догадки инспекторов — мужчина был пьян. За это правонарушение ему должны были назначить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишить его прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Тогда мужчина предложил инспектору пройти в машину, где он подложил ему в бардачок деньги в качестве взятки за то, что он закроет глаза на случившееся. Однако стражи порядка доложили обо всем в дежурную часть.

Далее в присутствии понятых они изъяли 40 тысяч рублей, который мужчина предложил им в качестве взятки. Водителя отвезли в полицию для разбирательств.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, и ему грозит до восьми лет тюрьмы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы дачи взятки.

Мужчина пытался дать взятку начальнику ИК в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Шесть человек пострадали в ДТП на ЕКАД. Среди них есть ребенокПолицейский в Екатеринбурге ездил на чужом автомобилеВ Нижнем Тагиле водитель Nissan сбил женщину на Краснознаменной
#Происшествия#ГИБДД#ГАИ#Взятка#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии
Вчера, 13:50
Поломка шасси и возгорание. Какие ЧП с «Уральскими авиалиниями» были за последний год
Вчера, 08:59
«Ваша заслуга». Уральский садовод попал на ТВ после публикации TagilCity. ru
Вчера, 10:22
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
11 сентября, 08:31
Серо-красные выбросы зависли над Нижним Тагилом 13 сентября
Сегодня, 04:29