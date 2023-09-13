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Published Сегодня, 14:19

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Депутаты ЗакСО Свердловской области впервые скрыли информацию о своих доходах

Впервые без цифр: опубликована информация о доходах свердловских депутатов ЗакСО

13 сентября 2023, 14:19
Фото: 1MI

Депутаты ЗакСО Свердловской области впервые скрыли информацию о своих доходах

Законодательное собрание Свердловской области впервые опубликовало обобщенную информацию о доходах и имуществе депутатов без раскрытия сумм и персональных данных.

На сайте Законодательного собрания появилась обобщенная информация о представлении депутатами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год.

Информацию предоставили в установленные сроки 30 депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) основе, а также 2 депутата, избранных в 2022 году и осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, — сообщается в документе.

Еще 17 депутатов, работающих без отрыва от депутатской деятельности, уведомили специальную комиссию об отсутствии у них, у супругов, а также у несовершеннолетних детей сделок по приобретению имущества и других активов, сумма которых превышала бы доход депутатов и их супругов за последние три года.

Доходы депутатов ЗакСобрания Свердловской области превысили 700 млн рублей
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Последний раз суммы доходов публиковались в 2022 году. По открытой информации, свердловские парламентарии за 2021 год задекларировали более 700 миллионов рублей.

В региональном парламенте заседает четыре тагильских депутата. Больше других из них в 2021 году заработал Владимир Рощупкин — 15 миллионов рублей. Также он стал абсолютным лидером по площади землевладений — 118845,0 кв. м. Далее по списку шел Вячеслав Малых. Он задекларировал 9,6 миллиона рублей. В собственности у парламентария — земельный участок 2683 кв. м (общая доля ½), ½ жилого дома и индивидуальный гараж. В пользовании — квартира 152,4 кв. м. Также экс-директор «Нижнетагильского холодильника» владел автомобилями BMW X5 и ГАЗ 278808. Доход в 6,7 миллиона рублей в 2021 году имел Владимир Радаев. Помимо этого он владеет земельным участком площадью 2500,0 кв. м, а также домом (413,1 «квадрат»). Последний в этом списке депутат ЗакСо из Нижнего Тагила — Вячеслав Погудин — за 2021 год заработал 5,6 миллиона рублей. В собственности семьи всего одна квартира площадью 73,2 кв. м, взятая в индивидуальную ипотеку.

Больше всего из ЗакСО в целом за 2021 года заработали:

  • Виктор Маслаков (158 миллионов рублей, земельный участок площадью 3000 кв. м, в иной собственности — коттедж в процессе постройки и гараж 119 кв. м.),
  • Алексей Дронов (122,6 миллиона рублей, земельный участок, квартира, три гаража и дом),
  • Владимир Смирнов (90,7 миллиона рублей, три земельных надела, десять промышленных помещений, а также два парковочных места).

Наименьший заработок в тот год задекларировал Николай Коробейников: его годовой доход составил 290 тысяч рублей.

Депутат Госдумы от Тагила Константин Захаров отчитался о доходе в 6,3 млн за 2021 год
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