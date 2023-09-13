Впервые без цифр: опубликована информация о доходах свердловских депутатов ЗакСО

В региональном парламенте заседает четыре тагильских депутата. Больше других из них в 2021 году заработал Владимир Рощупкин — 15 миллионов рублей. Также он стал абсолютным лидером по площади землевладений — 118845,0 кв. м. Далее по списку шел Вячеслав Малых. Он задекларировал 9,6 миллиона рублей. В собственности у парламентария — земельный участок 2683 кв. м (общая доля ½), ½ жилого дома и индивидуальный гараж. В пользовании — квартира 152,4 кв. м. Также экс-директор «Нижнетагильского холодильника» владел автомобилями BMW X5 и ГАЗ 278808. Доход в 6,7 миллиона рублей в 2021 году имел Владимир Радаев. Помимо этого он владеет земельным участком площадью 2500,0 кв. м, а также домом (413,1 «квадрат»). Последний в этом списке депутат ЗакСо из Нижнего Тагила — Вячеслав Погудин — за 2021 год заработал 5,6 миллиона рублей. В собственности семьи всего одна квартира площадью 73,2 кв. м, взятая в индивидуальную ипотеку.