ВСУ обрушили на судостроительный завод в Севастополе до 10 крылатых ракет

По заявлению Минобороны РФ, всего по предприятию было выпущено десять ракет, семь из которых, как утверждается, были сбиты, пишут «Новые известия». Также в военном ведомстве сообщили об атаке по отрядам кораблей с помощью трех морских беспилотников: повреждения получили два судна, катера противника были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков», говорится в сообщении российского Минобороны.