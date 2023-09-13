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ВСУ обрушили на судостроительный завод в Севастополе до 10 крылатых ракет

ВСУ обрушили на судостроительный завод в Севастополе до 10 крылатых ракет

13 сентября 2023, 09:08
Фото: t.me/razvozhaev
В ночь на 13 сентября ВСУ ударили крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе.

По заявлению Минобороны РФ, всего по предприятию было выпущено десять ракет, семь из которых, как утверждается, были сбиты, пишут «Новые известия». Также в военном ведомстве сообщили об атаке по отрядам кораблей с помощью трех морских беспилотников: повреждения получили два судна, катера противника были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков», говорится в сообщении российского Минобороны.

Российские военкоры, в частности автор Telegram-канал «Рыбарь», предположили, что для поражения объектов в Севастополе ВСУ использовали ракеты Storm Shadow, запустив их с бомбардировщиков Су-24М.

Как сообщил в воем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате атаки пострадали 24 человека, четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, в июле после удара Украины по Крымскому посту пострадала девочка-подросток, тогда как оба ее родителя погибли.

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#Происшествия#Крым#СВО#Спецоперация#ВСУ#Григорий Орлов
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