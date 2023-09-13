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Wildberries обвинили в незаконном строительстве склада в Екатеринбурге

Wildberries обвинили в незаконном строительстве склада в Екатеринбурге

13 сентября 2023, 14:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге Wildberries обвинили в том, что он строит склад незаконно. В суд обратилась городская администрация.

Дело в том, что склад начали возводить в районе Кольцово без всех необходимых документов, следует из картотеки Арбитражного суда.

Иск принят, рассмотрение дела назначено на 17 октября. Факт незаконного строительства был выявлен в июле текущего года Госжилстройнадзором Свердловской области.

По их данным, позднее компания все же получила разрешение на строительство. Поэтому склад сносить не будут.

Его строят рядом с улицей Перспективной, рядом с другим распределительным центром Wildberries. О создании нового объекта власти договаривались еще летом 2021 года.

За год школьные товары на Wildberries подорожали на 390%
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#Арбитражный суд#Документы#Склад#Екатеринбург#Госжилстройнадзор#Wildberries#Дарья Сорокина
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