Wildberries обвинили в незаконном строительстве склада в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
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Дело в том, что склад начали возводить в районе Кольцово без всех необходимых документов, следует из картотеки Арбитражного суда.
Иск принят, рассмотрение дела назначено на 17 октября. Факт незаконного строительства был выявлен в июле текущего года Госжилстройнадзором Свердловской области.
По их данным, позднее компания все же получила разрешение на строительство. Поэтому склад сносить не будут.
Его строят рядом с улицей Перспективной, рядом с другим распределительным центром Wildberries. О создании нового объекта власти договаривались еще летом 2021 года.