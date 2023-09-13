Женщина из Нижнего Тагила осуждена за сбыт наркотиков

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
За этот период тагильчанка реализовала более полутора грамма героина. Вскоре женщину задержали сотрудники транспортной полиции. Вместе с ней были задержаны и люди, которым она продавала наркотики, рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
В отношении горожанки было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил ее к девяти годам тюремного заключения в ИК общего режима.
Напомним, в Нижнем Тагиле задержали 32-летнего жителя Санкт-Петербурга по подозрению в обороте наркотиков. Его заключили под стражу. Мужчина приехал в Нижний Тагил вместе со своей семьей.