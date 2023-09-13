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Published Сегодня, 11:34

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Updated Сегодня, 11:34

Женщина из Нижнего Тагила осуждена за сбыт наркотиков

Женщина из Нижнего Тагила осуждена за сбыт наркотиков

13 сентября 2023, 11:34
Фото: 1MI
35-летняя жительница Нижнего Тагила сбывала запрещенные вещества в апреле и ноябре 2021 года.

За этот период тагильчанка реализовала более полутора грамма героина. Вскоре женщину задержали сотрудники транспортной полиции. Вместе с ней были задержаны и люди, которым она продавала наркотики, рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

В отношении горожанки было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил ее к девяти годам тюремного заключения в ИК общего режима.

Напомним, в Нижнем Тагиле задержали 32-летнего жителя Санкт-Петербурга по подозрению в обороте наркотиков. Его заключили под стражу. Мужчина приехал в Нижний Тагил вместе со своей семьей.

В Нижнем Тагиле задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в обороте наркотиков
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