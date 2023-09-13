Женщина из Нижнего Тагила осуждена за сбыт наркотиков

За этот период тагильчанка реализовала более полутора грамма героина. Вскоре женщину задержали сотрудники транспортной полиции. Вместе с ней были задержаны и люди, которым она продавала наркотики, рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.