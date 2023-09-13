Женщина в Екатеринбурге украла iPhone 12 у мальчика из примерочной

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:41
Подросток был в магазине вместе со своей мамой. В какой-то момент он, примерив кофту, вышел из примерочной, где оставил свои вещи. Женщина, убедившись, что покупатели отвлеклись, зашла в примерочную и вскоре оттуда вышла и покинула магазин, пишет Е1.
Семья обратилась с заявлением в полицию. По словам мамы ребенка, этот телефон они приобрели за месяц до кражи.
Напомним, 1 августа 2023 года в Нижнем Тагиле у посетительницы супермаркета украла кошелек неизвестная женщина. Тагильчанка обратилась в полицию.
Сотрудникам ведомства удалось выяснить, что подозреваемая в краже выбросила свой пакет в мусорном баке у своего дома. Там же был найден кошелек другой женщины.