tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Женщина в Екатеринбурге украла iPhone 12 у мальчика из примерочной

Женщина в Екатеринбурге украла iPhone 12 у мальчика из примерочной

13 сентября 2023, 03:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге посетительница магазина украла iPhone 12 у мальчика из примерочной. Инцидент произошел 24 августа 2023 года.

Подросток был в магазине вместе со своей мамой. В какой-то момент он, примерив кофту, вышел из примерочной, где оставил свои вещи. Женщина, убедившись, что покупатели отвлеклись, зашла в примерочную и вскоре оттуда вышла и покинула магазин, пишет Е1.

Семья обратилась с заявлением в полицию. По словам мамы ребенка, этот телефон они приобрели за месяц до кражи.

Видео: Е1

Напомним, 1 августа 2023 года в Нижнем Тагиле у посетительницы супермаркета украла кошелек неизвестная женщина. Тагильчанка обратилась в полицию.

Сотрудникам ведомства удалось выяснить, что подозреваемая в краже выбросила свой пакет в мусорном баке у своего дома. Там же был найден кошелек другой женщины.

У жительницы Нижнего Тагила украли кошелек в магазине
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина в очках в Екатеринбурге украл из супермаркета восемь сортов сыраПодростки в Екатеринбурге избили женщину и украли ее телефонЖенщина в Нижнем Тагиле подозревается в краже туалетной воды из магазина
#Происшествия#Проверка#Полиция#Криминал#Кража#Магазин#Видео#ЧП#Телефон#Екатеринбург#Подросток#Елизавета Зиборова#Инцидент#Примерочная#IPhone 12
Подпишитесь
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии
Вчера, 13:50
«Люди туда в туалет ходят»: жители Невьянска жалуются на нескошенную траву
11 сентября, 12:01
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: превышения выбросов в августе и новые деревья
11 сентября, 08:31
«Ваша заслуга». Уральский садовод попал на ТВ после публикации TagilCity. ru
Вчера, 10:22
В Свердловской области кот погиб из-за взрыва микроволновки
11 сентября, 14:30