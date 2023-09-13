Женщина в Екатеринбурге украла iPhone 12 у мальчика из примерочной

Подросток был в магазине вместе со своей мамой. В какой-то момент он, примерив кофту, вышел из примерочной, где оставил свои вещи. Женщина, убедившись, что покупатели отвлеклись, зашла в примерочную и вскоре оттуда вышла и покинула магазин, пишет Е1.