Житель Свердловской области продал арестованный автомобиль

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:57
За управление автомобилем в пьяном виде 25-летнему свердловчанину назначили 240 часов обязательных работ, а также арестовали его автомобиль Toyota Carina. При этом иномарку передали обвиняемому на ответственное хранение с запретом на распоряжение транспортом, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
Также молодого человека предупредили о том, что за какое-либо распоряжение автомобилем грозит уголовная ответственность. Однако юноша это предупреждение проигнорировал и продал машину.
В отношении него возбудили уголовное дело. После окончания следствия материалы дела были переданы в суд для рассмотрения.
Напомним, в конце мая 2023 года в Новой Ляле у 18-летнего местного жителя конфисковали легковую машину за управление в нетрезвом состоянии.