Житель Свердловской области продал арестованный автомобиль

За управление автомобилем в пьяном виде 25-летнему свердловчанину назначили 240 часов обязательных работ, а также арестовали его автомобиль Toyota Carina. При этом иномарку передали обвиняемому на ответственное хранение с запретом на распоряжение транспортом, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.