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Житель Свердловской области продал арестованный автомобиль

Житель Свердловской области продал арестованный автомобиль

13 сентября 2023, 08:57
Фото: 1MI
Молодой человек из Свердловской области продал свой автомобиль, который был арестован за вождение в пьяном виде.

За управление автомобилем в пьяном виде 25-летнему свердловчанину назначили 240 часов обязательных работ, а также арестовали его автомобиль Toyota Carina. При этом иномарку передали обвиняемому на ответственное хранение с запретом на распоряжение транспортом, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Также молодого человека предупредили о том, что за какое-либо распоряжение автомобилем грозит уголовная ответственность. Однако юноша это предупреждение проигнорировал и продал машину.

В отношении него возбудили уголовное дело. После окончания следствия материалы дела были переданы в суд для рассмотрения.

Напомним, в конце мая 2023 года в Новой Ляле у 18-летнего местного жителя конфисковали легковую машину за управление в нетрезвом состоянии.

В Новой Ляле у молодого человека конфисковали автомобиль за пьяную езду
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