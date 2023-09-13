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Жители Свердловской области заметили северное сияние

Жители Свердловской области заметили северное сияние

13 сентября 2023, 08:26
Фото: Фотограф Евгений Кудымов
В Свердловской области местные жители заметили северное сияние. Природное явление наблюдали под Екатеринбургом ночью 13 сентября 2023 года.

По словам фотографа Евгения Кудымова, сияние было хорошо видно в 40 километрах от Екатеринбурга. В небе переливались розовый и зеленый оттенки.

Фото: Фотограф Евгений Кудымов

Напомним, северное сияние жители Екатеринбурга наблюдали ночью 16 февраля 2023 года. Инженер обсерватории УрФУ рассказал, что это природное явление можно увидеть только за городом. Лучше всего сияние видно из северной части региона.

Также, по словам инженера, в ближайшие несколько лет самые благоприятные времена года для северного сияния будут конец февраля и конец августа.

Северное сияние заметили в небе над Екатеринбургом
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