Жителям Нижнего Тагила начали приходить повестки в военкомат

В начале сентября в одном из telegram-каналов появилась информация, что якобы военный комиссариат Екатеринбурга рассылает повестки для призыва в зону СВО. В военкомате TagilCity.ru пояснили, что фотография является фейком, а мобилизация закончилась еще в ноябре 2022 года.