Жителям Нижнего Тагила начали приходить повестки в военкомат

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Повестку 12 сентября получил 30-летний житель Тагилстроя. В ней указано, что он должен прийти в военкомат на улице Бажова, 5 для уточнения документов воинского учета. При этом дата явки в документе не указана.
В военкомате, куда журналист TagilCity.ru обратился за комментарием по данному поводу, на звонок никто не ответил.
В начале сентября в одном из telegram-каналов появилась информация, что якобы военный комиссариат Екатеринбурга рассылает повестки для призыва в зону СВО. В военкомате TagilCity.ru пояснили, что фотография является фейком, а мобилизация закончилась еще в ноябре 2022 года.