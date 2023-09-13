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Жителям Нижнего Тагила начали приходить повестки в военкомат

Жителям Нижнего Тагила начали приходить повестки в военкомат

13 сентября 2023, 09:49
Фото: tagilcity.ru
Мужчины из Нижнего Тагила начали получать повестки в военкомат. Причиной вызова в документе указывается уточнение данных для воинского учета.

Повестку 12 сентября получил 30-летний житель Тагилстроя. В ней указано, что он должен прийти в военкомат на улице Бажова, 5 для уточнения документов воинского учета. При этом дата явки в документе не указана.

Повестка в военкомат Нижнего ТагилаПовестка в военкомат Нижнего Тагила
Повестка в военкомат Нижнего Тагила
Фото: tagilcity.ru

В военкомате, куда журналист TagilCity.ru обратился за комментарием по данному поводу, на звонок никто не ответил.

В начале сентября в одном из telegram-каналов появилась информация, что якобы военный комиссариат Екатеринбурга рассылает повестки для призыва в зону СВО. В военкомате TagilCity.ru пояснили, что фотография является фейком, а мобилизация закончилась еще в ноябре 2022 года.

Фейк или правда? Фото повестки из военкомата в Екатеринбурге появилось в соцсетях
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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Анна Григорьева#Военкомат#Мобилизация#Повестка#Воинский учет
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